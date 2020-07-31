Результаты Facebook за второй квартал оказались значительно лучше ожиданий, несмотря на бойкот крупнейших рекламодателей и COVID-19. Карантин поспособствовал расширению аудитории сервисов Facebook и ее вовлеченности, при этом число рекламодателей превысило 9 млн.

Выручка компании выросла на 11%, до $18,69 млрд, что более чем на $1 млрд превзошло консенсус, предполагавший результат $17,35 млрд. Чистая прибыль на акцию удвоилась, достигнув $1,80 и на 9 центов превысив общерыночные ожидания. Средняя ежедневная аудитория Facebook (DAU) увеличилась до 1,79 млрд (+12 г/г), ежемесячная аудитория (MAU) достигла 2,70 млрд (+12 г/г). Ежемесячная аудитория всех сервисов Facebook (включая WhatsApp и Instagram) составила 3,14 млрд пользователей.

Компания отметила, что повышенный интерес к сервисам для онлайн-общения, вызванный мерами самоизоляции, уже начинает спадать в развитых странах. На этом фоне менеджмент ожидает, что число пользователей по итогам текущего квартала либо незначительно повысится, либо даже немного сократится. Выручка в июле, по словам менеджмента, выросла на 10% г/г, и Facebook ожидает, что такой темп роста сохранится в течение третьего квартала. Это позитивный момент, так как консенсус предполагал рост выручки лишь на 7,7%. В случае более раннего завершения бойкота со стороны рекламодателей показатель может увеличиться более чем на 10%. Давление на доход соцсети оказывает калифорнийский закон о приватности и в появление новой версии iOS, которые ухудшат возможности по таргетированию рекламы.

Финансовый директор Facebook подчеркнул, что в настоящее время 100 крупнейших рекламодателей формируют лишь 16% рекламной выручки компании, что ниже значения прошлого года. Основной драйвер роста выручки соцсети – это малый и средний бизнес.

Бизнес Facebook становится все более устойчивым по мере роста числа компаний, ведущих деятельность онлайн, так как все они становятся потенциальными рекламодателями. Марк Цукерберг сообщил, что сервисами Facebook активно пользуется уже более 9 млн рекламодателей, при этом более 180 млн компаний и предпринимателей по всему миру используют Facebook для контакта с потребителями. Пандемия ускорила переход бизнеса в онлайн, что позитивно влияет на экосистему Facebook.

Считаем маловероятным, что антимонопольные слушания в Конгрессе приведут к ухудшению долгосрочных перспектив Facebook. Недовольство властей США популярным китайским сервисом TikTok выгодно для Facebook.

Развитие направления e-commerce – один из главных драйверов для Facebook. Марк Цукерберг отметил, что сервис Facebook Shops стремительно расширяется, как и WhatsApp Business, который насчитывает уже более 50 млн пользователей.

Квартальный отчет продемонстрировал силу и устойчивость бизнеса Facebook, который продолжает отбирать долю рекламного рынка у Google. Считаем, что позитивный отчет обеспечит поддержку акциям соцсети. Целевая цена акции на горизонте года – $300.