Сбербанк вчера опубликовал результаты за 2 кв. 2020 г. по МСФО, показав прибыль на 21% выше, чем ожидали мы и рынок, ROAE составил 14%. В первую очередь это произошло за счет более низких, чем предполагалось, резервных отчислений – стоимость риска составила всего 2,3%, тогда как мы закладывали

ее чуть ниже 3%, консенсус-прогноз был равен 2,8%. ЧПМ, по расчетам банка, выросла на 10 б.п. за квартал до 5,6% (по нашим расчетам – на 20 б.п. до 5,5%), около 20 б.п., согласно нашей оценке, приходятся на более низкие отчисления в АСВ. Годовой прогноз банка по марже теперь составляет 5,3% против 5,1–5,3% до пандемии. Чистые комиссии почти совпали с нашими прогнозами, по итогам года менеджмент теперь ждет их роста на 4–6%. Это предполагает достаточно консервативный прогноз на 2 п/г (от минус 2% до плюс 1% год к году), но частично это объясняется высокой базой. В прочем доходе, как мы и ожидали, банк отразил убыток от реструктуризации (модификации) кредитов объемом 27,6 млрд руб., но при этом совокупный результат по прочим статьям оказался хуже, чем ожидали мы и рынок. Операционные расходы оказались ниже нашего прогноза на 5% (консенсусного – на 3%), за полугодие рост год к году составил 7%, по итогам года менеджмент видит сохранение роста в пределах 10%.

Во 2 п/г стоимость риска может составить 2–2,3%. Динамика кредитного портфеля была близка к нашему прогнозу: корпоративный портфель за квартал сократился на 2,6% (но с поправкой на переоценку вырос на 1,8%), розничный увеличился на 0,9%, ипотека росла опережающими темпами – на 1,9%, 30% выдач пришлось на льготные программы.

Доля кредитов 3-й стадии (плюс POCI) прибавила 10 б.п. за квартал, достигнув 7,5%, доля кредитов 2-й стадии выросла на 2 п.п. за квартал до 9,9% – в основном за счет корпоративных заемщиков, пострадавших от ограничений в карантин. Объем реструктурированной задолженности юрлиц составляет порядка 15% портфеля, в рознице – 2%, по мнению менеджмента, основной объем реструктуризаций в корпоративном сегменте уже позади, также банк не ждет сильного всплеска реструктуризаций в рознице, хотя их объем может вырасти осенью. Стоимость риска по юрлицам во 2 кв. снизилась на 30 б.п. до 1,9%, по физлицам повысилась на 50 б.п. до 2,9%. По итогам года менеджмент ждет стоимость риска в размере 2,3–2,5% (что предполагает показатель на уровне около 2–2,3% во 2 п/г) и не закладывает большого убытка по модификации кредитов во 2 п/г. Прогноз по ROAE на текущий год теперь составляет 11–13% против порядка 12%, которые банк продемонстрировал в 1 п/г.