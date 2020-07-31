Режим карантина кардинально изменил операционную конъюнктуру по всему сектору розничной торговли: во 2к20 стало понятно, кто от этого выиграл, а кто оказался в отстающих. Продовольственные магазины стали главными поставщиками еды, поскольку кафе и рестораны закрылись, а покупатели покупали продукты про запас, что стало по сути единственным развлечением вне дома. В этой ситуации выиграли магазины у дома, которые отличаются удобным расположением и широким охватом. Российские публичные операторы розничных продовольственных сетей смогли ускорить рост выручки – на 6 пп с начала года, в среднем до 11% г/г, – значительно опередив наши прогнозы, сделанные в начале 2020 г., но сравнявшись с показателями сопоставимых компаний из Восточной Европы.

В российском сегменте непродовольственных товаров ввиду разрозненного физического расположения магазинов и слабого развития электронной коммерции товарооборот сократился на 26% г/г: тенденции во 2к20 варьировались от сохранения выручки на уровне годичной давности у Детского мира до ее падения на 56% г/г у Обуви России. Котировки акций российских ритейлеров в целом вернулись на уровни начала года, хотя операторы продовольственной розницы опередили в росте прочих игроков на 15% и, на наш взгляд, в настоящий момент оценены относительно дорого.

Во 2п20 мы предполагаем разворот указанных выше тенденций. Основные риски для наших прогнозов связаны с медленным восстановлением потребительских расходов, ухудшением эпидемиологической ситуации и повторным введением ограничительных мер. Продовольственные товары: выбор в пользу магазинов у дома. Компании сегмента во 2к20 поддерживал целый ряд факторов – закрытие кафе и ресторанов, ограничения на передвижение, активные покупки про запас, необходимость приобретать продукты питания в близлежащих торговых точках.

В течение квартала продовольственная розница смогла развернуть динамику выручки, которая в апреле упала на 5,6% г/г, но уже в июне восстановилась до уровня годичной давности, при этом доля продуктов питания в семейных бюджетах за тот же период выросла с 36% до 46%. Федеральные сети, которые вызывают больше доверия у покупателей, заметно опередили в росте рынок в целом: X5, Магнит, Лента и О'Кей увеличили выручку на 6–14% г/г. Непродовольственные товары: резкое сокращение оборота. В сегменте непродовольственной розницы сложилась противоположная конъюнктура: магазины были закрыты, а потребители воздерживались от покупок (особенно одежды и обуви на фоне запретов на поездки и мер самоизоляции). Оборот рынка сократился на 35% г/г в апреле и на 9% г/г в июне, или на 14% г/г по итогам 2к20 – это самое глубокое падение за всю историю отрасли. У компаний, в том числе зарубежных, результаты за квартал отличались в зависимости от сегмента: —38% г/г у LVMH, —32% г/г у Puma, —56% г/г у Обуви России, —21% г/г у CCC (одежда и обувь); —10% г/г у Ceconomy и —6% г/г у М.Видео (потребительская электроника); +3% г/г у Детского мира и —22% г/г у Jumbo (детские товары). Ввиду ухудшения конъюнктуры компании по большей части либо пересмотрели в сторону снижения, либо отозвали свои прогнозы на 2020 г.

Интернет-сервисы: будущее наступило. Квартал был благоприятным для сегмента интернет-торговли: спрос сильно вырос, расходы на привлечение клиентов снизились. Ведущие операторы увеличили оборот в 4–10 раз в годовом сопоставлении, общее количество покупателей в интернет-магазинах достигло 63 млн (+40% г/г). В непродовольственных категориях доля интернетпродаж во 2к20 выросла до 69% у М.Видео и 31% у Детского мира, что соответствует долгосрочным целевым уровням и подтверждает состоятельность этого канала. Продовольственным ритейлерам теперь предстоит догонять лидеров в сервисах крупных покупок (Perekrestok.ru и Утконос) и экспресс-доставки (Самокат и Яндекс.Лавка). Более подробно наш взгляд на дальнейшее развитие сегмента интернет-торговли продовольственными товарами представлен в материале E-Grocery sector – Quarantine canteen от 8 апреля.