Роснефть предварительно планирует представить отчетность за 2к20 по МСФО 14 августа. Неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура и снижение объемов продаж.

Мы предполагаем падение выручки от реализации нефти на 44% к/к, что обусловлено снижением цен (на 39% к/к по Urals) в сочетании с уменьшением добычи на 12% к/к и аккумулированием товарных запасов. Объем реализации нефтепродуктов, по нашим расчетам, сократится на 18% к/к. Учитывая этот фактор, а также снижение цен на нефтепродукты, выручка в сегменте переработки и сбыта может упасть на 45% к/к. Улучшение крэк-спреда на HSFO должно поддержать прибыльность, но будет недостаточным, чтобы компенсировать ухудшение конъюнктуры. Выручка от реализации газа и других видов продукции также снизится, хотя и в меньшей степени, чем от нефти и нефтепродуктов. В результате консолидированная выручка, по нашим расчетам, может составить 15,0 млрд долл., что на 44% ниже уровня предыдущего квартала.

Между тем следует отметить, что отчетный квартал отличался волатильностью: котировки Urals выросли с 9 до 45 долл./барр., что может сказаться размере реализованной премии/дисконта к индексным ценам, как это случилось в предыдущем квартале. Помимо этого, мы закладываем в прогнозы на квартал спотовые цены, в то время как нефтяные компании могут воспользоваться ситуацией выраженного контанго на рынке нефти для получения прибыли от торговых операций – об этом свидетельствует отчетность крупных глобальных нефтяных компаний за 2к20.

Сокращение расходов недостаточно для поддержания EBITDA. Снижение добычи нефти и объемов переработки, а также ослабление рубля, вероятнее всего, приведут к некоторому сокращению операционных расходов. Помимо этого, мы ожидаем во 2к20 нормализацию прочих операционных расходов, которые в 1к20 выросли на 48% к/к. Мы также предполагаем снижение расходов на транспортировку на 28% к/к. Расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль должны уменьшиться на 51% к/к за счет налогов в сегменте добычи, что, в свою очередь, обусловлено снижением цен на нефть и объемов добычи. Расходы на покупку нефти и продуктов, по нашим расчетам, также упадут на 49% г/г из-за сокращения физических объемов. Следует отметить, что компания отражает резерв на возможные кредитные убытки в составе общих и административных расходов, в связи с чем данная статья отчетности характеризуется волатильностью и непредсказуемостью. В 2019 г. этот резерв был положительным (т. е. привел к увеличению статьи) в диапазоне от 50 млн долл. во 2к19 до 415 млн долл. в 1к19, однако в 1к20 Роснефть частично сторнировала его на сумму 103 млн долл., в результате чего статья уменьшилась на 51% к/к.

Мы не учитываем возможное изменение данного резерва во 2к20 и поэтому прогнозируем коммерческие, общие и административные расходы на уровне годичной давности в рублевом выражении (или на 35% к/к выше в долларовом выражении). Расходы в целом, как мы полагаем, сократятся на 39% к/к, но этого будет недостаточно, чтобы компенсировать падение выручки, поэтому рентабельность EBITDA снизится. В итоге мы прогнозируем сжатие EBITDA на 52% к/к, до 2,0 млрд долл. (2,3 млрд долл. с корректировкой на предоплаты). Таким образом, 2к20 может стать первым кварталом с 2008 г., в который Роснефть покажет операционный убыток.

Перспективы дивидендных выплат за 1п20 не радуют. Ниже операционного уровня мы ожидаем прибыль по курсовым разницам в 1,2 млрд долл. (против убытка в 2,7 млрд долл. в 1к20) в связи с укреплением курса рубля к доллару в конце квартала. Помимо этого, мы предполагаем некоторое сокращение прочих расходов. В итоге чистая прибыль за 2к20, по нашим расчетам, составит 101 млн долл. Напомним, за 1к20 компания зафиксировала чистый убыток в 2,4 млрд долл., поэтому финансовый результат за 1п20 останется отрицательным. Так как дивидендная политика Роснефти предусматривает выплату 50% от нескорректированной чистой прибыли по МСФО, дивидендов за 1п20 не ожидается (если параметры политики не будут изменены). Стоит отметить, что даже корректировки на убыток по курсовым разницам в 1,5 млрд долл. недостаточно для выхода в плюс за полугодие и выплаты дивидендов, если только компания не сообщит о существенных положительных разовых бумажных доходах во 2к20 (или не отклонится от действующей дивидендной политики).



