Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2к20 составила 167 млрд руб. (-33,3% г/г; 14,2% ROE), превысив консенсус-прогноз на 21% (на 1% выше нашего прогноза) за счет дохода от торговых операций и от основной деятельности. Результаты в своей основе оказались сильными: чистая процентная маржа (без учета отчислений в АСВ) выросла на 7 бп к/к, до 6,1%, а комиссионный доход показал рост в годовом сопоставлении на фоне быстрого восстановления активности. Между тем неопределенность относительно динамики реструктурированного портфеля (10,4% от общего объема кредитов) сохраняется, однако коэффициент покрытия остается высоким (145%).

Мы повышаем наш прогноз по чистой прибыли на 2020 г. на 14% и снижаем его на 2021–2022 гг. на 2–10% на фоне снижения чистой процентной маржи. Наша новая прогнозная цена обыкновенных акций на горизонте 12 месяцев снижена на 7%, до 250 руб. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать (ожидаемая полная доходность 29%). Ближайшими катализаторами для акций Сбербанка должны стать рекомендация совета директоров о коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% в августе и объявление новой 3-летней стратегии в декабре. Операционные тренды: сильные с учетом текущих условий. Чистый комиссионный доход вырос на 2,8%, несмотря на ограничения в связи с карантином. Чистая процентная маржа выросла на 7 бп к/к, до 6,1% (без учета эффекта от снижения отчислений в АСВ). Операционные издержки снизились на 4,9% г/г, что предполагает хороший контроль над расходами. Снижение отчислений в резервы на 3,9% к/к способствовало восстановлению чистой прибыли на 38,3% к/к (-33,3% г/г), до 167 млрд руб. (14,2% ROE). Темпы роста портфеля розничных кредитов снизились до 13,2% г/г, в основном из-за потребительских кредитов. Корпоративные кредиты выросли на 9,6% г/г на фоне ослабления рубля на 10%. Остатки средств на счетах клиентов выросли на 6,9% г/г благодаря розничному сегменту. Качество активов. Стоимость риска снизилась на 17 бп к/к, до 279 бп, с учетом 27,6 млрд руб. расходов на реструктуризацию. Размер реструктурированного портфеля достиг 9,5% всех кредитов (13,7% в корпоративном сегменте, 19% – в розничном) против 0,6% на конец апреля. Доля просроченных кредитов увеличилась на 65 бп к/к, до 5,0%, в том числе доля розничных кредитов (без учета ипотеки), относящихся к категории Stage 2, выросла на 1,3 пп к/к, до 5,8%. Доля кредитов Stage 2 и Stage 3 в суммарном портфеле повысилась на 2 пп, до 17,1%. Достаточность капитала. Благодаря укреплению рубля (+11% к/к) и применению стандарта Базель 3,5, коэффициент достаточности базового капитала повысился на 147 бп, до 14,8%. Концентрация активов, взвешенных с учетом риска, снизилась на 6,5 пп, до 98,6%. Учитывая высокий уровень достаточности капитала, мы ожидаем, что в середине августа совет директоров Сбербанка рекомендует выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 18,70 руб. на акцию (доходность 8,5%, коэффициент выплат 50%).

Годовое собрание акционеров банка, вероятнее всего, состоится в конце сентября.

Новый руководитель блока «Финансы», старший вице-президент банка Александра Бурико представила уточненный прогноз на 2020 г., согласно которому доходность собственного капитала составит лишь 12–13% вследствие сокращения чистой процентной маржи примерно на 70 бп во 2п20. По оценкам банка, стоимость риска по итогам года останется на прежнем уровне в 230–250 бп (против 258 бп в 1п20).

Мы повысили прогноз чистой прибыли Сбербанка за 2020 г. на 14% с учетом сокращения резервов под обесценение кредитов (-12%), но в то же время снизили прогноз чистой прибыли за 2021– 2022 гг. на 2–10% ввиду снижения чистой процентной маржи. Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе доходность собственного капитала стабилизируется на уровне 16% (против 20%, предусмотренных текущей стратегией банка), что несет в себе значительный негативный риск с точки зрения ожиданий рынка. Наш прогноз доходности собственного капитала на 2022 г. составляет 15,8%, что на 1,6 пп ниже консенсус-прогноза Bloomberg по состоянию на 30 июля 2020 г.

Обыкновенные акции Сбербанка торгуются с прогнозным коэффициентом P/E за 2021 г. в 6,2x, что соответствует дисконту в 7% к сопоставимым бумагам банков других развивающихся стран. Прогнозная дивидендная доходность акций на горизонте 12 месяцев (за 2019 и 2020 гг.) составляет 14,7%, что с учетом активного роста числа локальных розничных инвесторов выглядит, как мы считаем, привлекательно в условиях наблюдаемого снижения процентных ставок.