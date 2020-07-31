После оттока ликвидности на налоговые платежи остатки банков на корсчетах в ЦБ продолжают восстанавливаться за счет притока бюджетных средств. Так, накануне остатки увеличились еще почти на 100 млрд руб. (до 2,23 трлн руб.) за счет бюджетного канала, при этом привлечение средств у Федерального казначейства сыграло в этом лишь минимальную роль. Впрочем, уже сегодня в систему поступят еще 120 млрд руб., привлеченных банками на депозитных аукционах казначейства в четверг, что должно ограничить дальнейший рост ставок МБК (по «старым» депозитам от середины июля банкам предстоит вернуть лишь 50 млрд руб.). Также можно ожидать повышенного спроса на аукционах РЕПО казначейства, так как накануне банки привлекли o/n 170 млрд руб.

На валютных площадках развивающихся рынков в пятницу наблюдается смешанная динамика, однако рубль продолжает пребывать в числе лидеров по снижению. Индекс доллара к середине дня вновь торговался в минусе, а евро демонстрировал небольшой плюс к USD, хотя в утренние часы и до конца первой половины дня единая европейская валюта корректировалась на фоне выхода слабых данных по ВВП за 2-ой квартал текущего года основных стран-участниц еврозоны.

Повышенное давление на российскую валюту, по всей видимости, по-прежнему вызвано конвертацией рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода. Мы полагаем, что в начале августа данный фактор еще будет оказывать некоторое давление на рубль, но затем постепенно сойдет на нет, что позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных за последние недели.