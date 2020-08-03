Американские биржевые площадки в пятницу завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,77%, закрывшись на отметке 3271,12 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,44%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,54%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта до −0,52%.

На прошедшей неделе торги на мировых биржах сопровождались высокой волатильностью, но это не помешало индексу S&P 500 зафиксировать свой четвертый подряд месячный рост. Однако признаки торможения американской экономики из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19, а также завершившиеся отчеты фаворитов рынка могут привести к охлаждению бычьих настроений, что может в августе стать триггером коррекции на биржах США.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,06% и закрылись на отметке $43,71. Умеренно негативным фактором для нефтяных цен в августе может стать ослабление ограничений по добыче странами ОПЕК+ с 9,7 миллиона миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона и введения частичных карантинных мер странами из-за риска второй волны пандемии. В целом направление движения цены фьючерсного контракта Brent будет по большей части зависеть от настроений на американских фондовых биржах, где значительно выросли вероятности коррекционного снижения.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1%, закрывшись на отметке 2911,57 пункта. Индекс РТС прибавил 0,17%, завершив торги на уровне 1234,44 пункта. В лидерах роста были бумаги «Селигдара» (+4,59%) и «Полюса» (+4,42%), а в аутсайдерах — акции «Ленты» (−4,2%) и «Магнита» (−2,51%). Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2895 и 2870 пунктов, сопротивление — 2920 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 122800 и 121000 пунктов, сопротивления — 125000 и 127000 пунктов.

На фоне все еще низких цен на нефть рубль не получает серьезных бонусов от ослабления доллара на глобальном валютном рынке и по большей части ориентируется на внутреннюю повестку, которая на данном этапе негативна для рубля. Против отечественной валюты выступают снижение валютных интервенций Банком России, обратная конвертация в валюту полученных иностранными фондами дивидендов от российских компаний и приостановившие свой рост у отметки $45 цены на нефть.

Также значительно снизилась поддержка рубля со стороны долгового рынка из-за планомерного снижения ключевой процентной ставки Банком России. Падение доходностей отечественных ОФЗ привело к резкому снижению спроса на данный инструмент как со стороны российских, так и со стороны иностранных игроков. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74 и 73,35. Сопротивления — 74,50 и 75.



