В пятницу рынок в целом оставался в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Лучше рынка вновь выглядел Полюс (PLZL, +4.4%) – сохранение спроса на «защитные» активы подразумевает благоприятную для золотодобытчиков динамику цен на драгметаллы. Акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.0%,корпорации Алроса (ALRS) – на 2.7%, Сбербанка (SBER) – на 2.2%. Тем временем Магнит (MGNT) потерял 1.9% — хотя результаты компании за второй квартал, опубликованные днем ранее, оказались преимущественно лучше прогнозов, инвесторы, по всей вероятности, негативно отреагировали на существенное сокращение планов Магнита по открытию новых магазинов в текущем году. Акции Лукойла (LKOH) подешевели на 0.5%, Транснефти (TRNFP) – на 0.3%.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Лензолото (LNZLP) подорожали на 9.7%, обыкновенные (LNZL) – на 7.6%, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) – на 8.9%, Бурятзолото (BRZL) – на 5.6%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные движения.

Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС по-прежнему не наблюдается, активность инвесторов на рынках акций в целом остается ограниченной из-за макроэкономической неопределенности и рисков, связанных с возможностью новых вспышек пандемии COVID-19 и возвращением ограничений в отдельных странах. В течение дня некоторое влияние на ход торгов могут оказать данные по деловой активности в европейских странах и США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 74.0 по паре доллар-рубль.



