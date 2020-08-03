Минувшие выходные ознаменовались снижением прогноза по рейтингу США со «стабильного» до «негативного» со стороны рейтингового агентства Fitch. Но американские фьючерсы этот тревожный звоночек пока игнорируют, торгуясь вблизи уровня закрытия пятницы.

Учитывая, что после нашего закрытия американские рынки выросли, открыться сегодня мы можем очень небольшим ростом. Однако дальнейшее движение вверх натолкнется на сопротивление в районе 2950 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Вообще-то коррекция на российском рынке давно назрела. Сейчас рублевый индикатор рынка находится на уровне ноября-декабря прошлого года, что неоправданно высоко и с фундаментальной точки зрения.

Может быть поводом для снижения Индекса Мосбиржи сегодня станет небольшой отскок по рублю, который в пятницу потерял к доллару 1,7% и завершил середину лета на отметке 74,4 руб за доллар.

Мы неоднократно говорили о том, что не верим в возможность укрепления рубля и его ухода в паре с долларом под отметку 70. Однако падение «россиянина» на прошлой неделе было избыточным. Основными его драйверами была конвертация дивидендов нерезидентами, возобновление спроса экономики на импортные комплектующие и покупка валюты теми, кто после многомесячных запретов собрался съездить за границу.

Впереди у пары доллар-рубль сильное сопротивление 75, и перед его штурмом неплохо было бы откатить назад. В идеале – в районе 73 руб за доллар. Эта отметка сейчас выступает в качестве поддержки для пары доллар-рубль.

Пока же на малоликвидном рынке Форекс пара доллар-рубль торгуется в районе 74.

Если сценарий укрепления рубля реализуется, рекомендуем покупать привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые являются одной из лучших среднесрочных идей от неизбежной дальнейшей девальвации рубля, а также бумаг золотодобытчиков.

Золото, кстати, пока взяло паузу в росте. Впереди у него «круглая» отметка 2000 долларов за тройскую унцию. У нас нет особых сомнений, что эта вершина будет покорена.

На сопротивлении 222 руб находятся акции Сбербанка. В случае его пробития им откроется дорога в районе 240 руб. Но дальнейшая динамика бумаг крупнейшего российского банка во многом будет зависеть от настроя иностранных инвесторов относительно рублевых активов и своей любимой бумаги в частности. Последние 7 недель наблюдается отток средств нерезидентов с российского рынка акций. Впрочем, частично такая статистика вызвана не столько распродажами активов, сколько репатриацией дивидендов.

Продолжаем негативно смотреть на бумаги нефтегазового сектора. Ситуация в секторе улучшается из-за падения рубля и увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но не настолько, чтобы бумаги можно было рекомендовать покупать в среднесрочные портфели.

Нефть же продолжает колебаться в очень узком диапазоне 43-44 долларов за баррель. Все попытки выхода из этого коридора не приводят к успехам. Не видим причин и для изменения ситуации и сегодня.