Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Деловая активность в Китае продолжает расти на фоне успешного сдерживания COVID-19, и даже американские претензии пока не смущают китайский рынок. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD немного укрепляли свои позиции против доллара, хотя нефть начинает новую неделю в минусе. Тем не менее, на рынках всё же преобладает небольшое желание риска. От российского рынка можно ждать продолжения попыток роста, а от рубля — стабилизации, хотя этому может помешать конвертация дивидендов «Газпрома» нерезидентами.

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2863,12 п. до 2911,57 п., а РТС снизился с 1255,98 п. до 1234,44 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1655 до $1,1773. Пара USD-RUB поднялась с 71,74 до 74,42, а EUR-RUB с 83,56 до 87,60. Нефть Brent подорожала с $43,34 до $43,52 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex подорожал за неделю с $1897,5 до $1985,90 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3215,63 п. до 3271,12 п.

Пока в американском конгрессе испытывают проблемы с одобрением очередного пакета помощи экономики после пандемии COVID-19, в агентстве Fitch Ratings решили сменить прогноз по кредитному рейтингу США до «негативного». Это не означает, что рейтинг неминуемо будет ухудшен, но вероятность этого существует. Меж тем, демократы и республиканцы продолжают дискуссии по экономическому пакету и, как сообщают СМИ, близки к тому, чтобы вернуть выплату $600 в неделю для безработных из-за COVID-19. Неожиданно на стороне демократов выступил сам Дональд Трамп. Однако противоречия всё ещё остаются. К примеру, демократы требуют повышения расходов на продовольственные талоны. Меж тем, COVID-19 продолжает распространяться по планете, возвращая карантинные меры в ряде стран. Там, где население и бизнес ведут себя более ответственно, как, например, в Китае, деловая активность восстанавливается уверенней. На предстоящей неделе инвесторы оценят статистику уже за июль.

Канада в понедельник будет отдыхать. В остальном мире будут публиковать индексы производственной активности. Япония сообщит оценку ВВП за II квартал. В Китае выйдет PMI в производственной сфере от Caixin, который мог повыситься до 51,3 п. с 51,2 п. в июне. Производственный PMI еврозоны мог подняться до 51,1 п. с июньских 47,4 п. В Великобритании данный показатель мог подняться до 53,6 п. с 50,1 п. в июне. В США показатель мог подняться до 51,3 п. с 49,8 п. Также в США выйдут показатели расходов на строительство и индекс ISM в производственной сфере. В России «ЭНЕЛ Россия» опубликует отчётность по РСБУ за I полугодие. Австралия во вторник сообщит данные по импорту и экспорту за июнь. Резервный Банк Австралии примет решение по ставке, но изменений не ожидается. В еврозоне появится статистика цен производителей, которые могли сократить своё падение в июле до 3,9% с 5,0% в июне. В США уточнят производственные заказы за июнь, а вечером выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России отчётность «Ленэнерго» по РСБУ за II квартал. Московская Биржа сообщит статистику объёма торгов за июль.

В среду будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Ожидается, что показатель активности в сфере услуг еврозоны поднимется до 55,1 п. с 48,3 п. в июне. Соответственно, сводный индикатор мог подняться до 54,8 п. с 48,5 п. в июне. В Великобритании PMI сферы услуг мог подрасти до 56,6 п. с 47,1 п. в июне. В еврозоне выйдет отчёт по розничным продажам за июнь. Далее внимание переключится на США. От статистики ADP Services ждут 1,5 млн новых рабочих мест в частном секторе экономики США. Далее появится отчёт по внешней торговле США. Индекс деловой активности в сфере услуг США мог повыситься до 49,6 п. с 47,9 п. После этого опубликуют ISM в сфере услуг. Завершит день отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России Минфин РФ объявит параметры валютных операций в рамках бюджетного правила на август. Росстат может сообщить об ускорении инфляции в июле до 3,4% с 3,2% в июне. «Ростелеком» отчитается по МСФО за I полугодие.

В четверг Банк Англии отчитается по инфляции, а также проведёт заседание по денежно-кредитной политике. Впрочем, изменений не ожидается. Германия сообщит о производственных заказах, объём которых мог увеличиться за июнь на 9,7%. Великобритания сообщит о деловой активности в сфере строительства. Далее в США еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается 1,4 млн новых заявок. В России ЦБ РФ сообщит об объёме международных резервов. «VEON» отчитается по МСФО за I полугодие. Бумаги «Центральный телеграф» будут торговаться последний день с дивидендами 11,83 рублей на акцию. «Полюс» Золото отчитается по МСФО, как и TCS Group и ТГК-1.

Япония в пятницу опубликует данные по расходам домохозяйств. Германия опубликует статистику по экспорту и импорту, а также промышленному производству за июнь. Китай также в этот день может сообщить данные по торговле. Ожидается падение экспорта на 0,6%, а рост импорта мог составить 1,0% в июле. Вечером выйдут данные по рынку труда в США. Ожидается, что безработица в июле сократилась до 10,5% с 11,2% в июне. Число новых рабочих мест могло снизиться до 1,65 млн. Завершит день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России Сбербанк сообщит свои результаты по РСБУ за июль.

Азиатские торги в начале недели проходили разнонаправленно. Китай вновь удивил своей статистикой. Индекс PMI Caixin в производственной сфере вырос в июле до 52,8 п., превысив прогноз 51,3 п. Инвесторов не смутили заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Дональд Трамп готов объявить очередные меры против китайских разработчиков программного обеспечения, которых в Вашингтоне рассматривают в качестве национальной угрозы. Дональд Трамп также сообщил, что готов запретить в США социальную сеть TikTok, но вслед за этим Microsoft объявила, что ведёт переговоры о приобретении TikTok в США. Японский рынок демонстрировал существенный рост на фоне «полицейского разворота» иены в пятницу. ВВП Японии сократился за II квартал всего на 0,6% при ожиданиях падения на 1,1%, а в годовом выражении на 2,2% при ожиданиях падения на 4,1%. Индекс производственной активности в стране вырос до 45,2 п. в июле при ожиданиях повышения лишь до 42,6 п. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22197,54 п. (+2,25%), Hang Seng — 24376,63 п. (-0,89%), Shanghai Composite — 3347,44 п. (+1,13%).

Нефть начинала неделю в минусе на ожиданиях повышения добычи в рамках OPEC+ и весьма вялого восстановления спроса в мире. Рост заболеваемости COVID-19 приводит к тому, что некоторые страны возвращают меры социального дистанцирования. Из нефтяной статистики лишь можно отметить то, что на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США сократилось на 1 единицу до 180 штук. В золоте проблем с инвестиционным спросом пока нет, и котировки продолжают попытки взять отметку в $2000 за тройскую унцию. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust выросли с 1228,81 тонн до 1241,96 тонн. Очередным поводом интереса к золоту также является изменение прогноза по кредитному рейтингу США в агентстве Fitch Ratings. К 9:00 мск Brent — $43,39 (-0,30%), WTI — $40,07 (-0,50%), Золото — $1994,8 (+0,45%), Медь — $6337,21 (+0,23%), Никель — $13715 (-0,52%).

Индекс доллара повышался на 0,14% до 93,48 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам находилась на уровне 0,55%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,177 (+0,03%), GBP-USD — $1,309 (+0,08%), USD-JPY – 105,85 (-0,07%).