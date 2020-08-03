События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 августа
МОСКВА, 3 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль)
|51,5
|53,5 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв)
|-0,6%
|-0,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г)
|-2,2%
|-2,2% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|51,2
|52,8 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|49
|52
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|47,5
|51,2
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|52
|52
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|45,2
|50
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|47,4
|51,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50,1
|53,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|49,8
|51,3
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль)
|42,1
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|52,6
|53,6
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00 мск
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июль)
|49,4
|48,4 (прогноз)
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.08.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.08.2020, в заочной форме, див-ды 2кв2020)
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.09.2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/experts/20200803/831860861.html