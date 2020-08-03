 

МОСКВА, 3 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CAD Канада — Гражданский праздник — выходной на Фондовой бирже Торонто
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль) 51,5 53,5 (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) -0,6% -0,6% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) -2,2% -2,2% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 51,2 52,8 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 49 52
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 47,5 51,2
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 52 52
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 45,2 50
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 47,4 51,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50,1 53,6
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 49,8 51,3
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль) 42,1
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) 52,6 53,6

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 мск RUB Индекс производственной активности PMI (июль) 49,4 48,4 (прогноз)
15:00 мск RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2020
RUB Аптечная сеть 36,6 — закрытие реестра для участия в ГОСА (28.08.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018
RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ВОСА (28.08.2020, в заочной форме, див-ды 2кв2020) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.09.2020) — див-д 2020

 

 

 