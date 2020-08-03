Рынок акций РФ мало изменится в начале торговой недели на неоднозначном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рубль попробует скорректироваться вверх после ощутимого снижения прошлой недели, курс вернется к 74 рублям за доллар, считают эксперты,

ПРОГНОЗЫ

Ожидается отклонение индекса Мосбиржи в начале торгов на 0,2-0,4%, в диапазоне 2900-2920 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890 и 2880 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2930 и 2940 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Существенных оснований для выхода из консолидации индекса РТС по-прежнему не наблюдается, активность инвесторов на рынках акций в целом остается ограниченной из-за макроэкономической неопределенности и рисков, связанных с возможностью новых вспышек пандемии COVID-19 и возвращением ограничений в отдельных странах, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса вблизи отметки 74 рубля за доллар", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 73,90-74,60 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,4-1,5%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ "тянул" за собой остальные индексы на хорошей отчетности компаний сектора.

Гигант онлайн-торговли Amazon значительно нарастил продажи на фоне пандемии коронавируса, Apple также отчиталась о прекрасных результатах квартала и превысила капитализацию нефтяного гиганта Saudi Aramco.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также не показывают единой динамики — в пределах 2,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет 1,4%, японский Nikkei 225 — 2,2%.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 43,30 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1753 доллара против 1,1772 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в пятницу по рублевому индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля и почти не изменился по долларовому РТС. Неуверенная динамика стоимости нефти и западных биржевых индексов во второй половине дня не дала в итоге четких сигналов курсовой стоимости российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,0%, до 2911,57 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1234,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 1,25 рубля, до 74,42 рубля, евро — на 95 копеек, до 87,60 рубля, следует из данных Московской биржи.