Динамика была смешанной. Неделя в целом завершилась в плюсе. Индекс Мосбиржи закрылся выше 2900 п. Лидерами роста стали бумаги Лензолота (+7,8%). Снизились котировки Ленты (-4,20%). Пара USD/RUB поднялась над уровнем 74, а пара EUR/RUB выросла выше 87.

Рубль продолжил ослабление к доллару и евро. Мы сохраняем прогноз смещения рубля в диапазон 76-77 в краткосрочном плане, но затем последует откат в диапазон 71-72. Снижение курса вызвано ситуацией на рынке, а не инфляционными макроэкономическими факторами. Крупных выплат дивидендов и погашения внешних займов не проводится, при этом продажи валюты экспортерами на минимальном уровне. Сальдо торгового баланса в мае сократилось более чем в три раза по сравнению со средним докризисным уровнем, уйдя ниже $4 млрд. При этом нет внешних сырьевых шоков, а условия заимствования стали более комфортными. После смягчения карантинных мер в США, Китае и Европе торговые связи могут восстановиться в течение трех месяцев. Вместе с тем именно снижение ключевой ставки делает рублевые инструменты менее привлекательными по сравнению с долларовыми (доходность надежных еврооблигаций превышает 2%). Однако ажиотажа на валютном рынке не наблюдается, торговые объемы вблизи среднего уровня. Часть игроков рынка опасается новой волны пандемии и выбирает для инвестиций не рубль и даже не доллар, а золото. Снижения курса USD/RUB, на наш взгляд, стоит ожидать к середине августа.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе на локальном рынке результаты Энел Россия. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2850-2900 пунктов.