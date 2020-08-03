Как сообщает Коммерсант, 29 июля Минфин внес в правительство законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход (НДД). Предлагаемые поправки можно разделить на две части. Первая касается всех групп месторождений, на которые распространяется НДД, и включает в себя запрет на уменьшение налогооблагаемой базы более чем на 50% (ранее она могла быть уменьшена на 100%) за счет переноса исторических убытков, снижение индексации исторических убытков с 16.3% до 7.0% в год, начиная с 2020 года, а также уменьшение размера вычитаемых расходов (ранее действующую ставку расходов в размере 7.14 тыс. руб. на тонну, которую предполагалось повысить до 9.52 тыс. руб. с 2021 года, предлагается оставить неизменной до 2024 года, а затем повысить ее только до 8.6 тыс. руб.). Вторая часть касается второй группы месторождений, имеющих право использовать режим НДД (напомним, ранее, когда режим был введен, на НДД переводились четыре группы месторождений, и во вторую — самую большую — вошли месторождения, которые имели льготы по экспортной пошлине и могли добровольно использовать новый режим). Вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ в 2021-2023 предлагается ввести повышающий коэффициент 1.5 для второго типа месторождений, что сделает режим НДД менее экономически выгодным по сравнению с обычным режимом без льгот.

Поскольку налогообложение в отрасли остается крайне фрагментированным и сложным, в 2019 году в качестве эксперимента был введен налог на дополнительный доход, который был призван улучшить экономику нерентабельных запасов, доля которых в стране растет. По оценкам Минфина в результате эксперимента бюджет недополучил 213 млрд руб. в 2019, которые, как ожидается, могут быть практически компенсированы в течение трёх лет, если поправки будут внесены. Больше всего эти поправки затронут Газпром нефть и Роснефть, а также Сургутнефтегаз, месторождения которых включены во вторую группу. Хотя ещё предстоит длительная дискуссия о предложенных поправках между ведомствами, мы считаем новость негативной с точки зрения восприятия на данном этапе.



