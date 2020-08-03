По итогам прошлой недели доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет выросла на 14 б.п. Цены рублевых облигаций снизились на негативном внешнем фоне. Инвесторы обеспокоены слабыми данными по ВВП развитых стран за II квартал, а также ростом заболеваемости COVID-19 в мире. За неделю число новых случаев инфицированных коронавирусом составило 1,8 млн человек, что превышает максимум предыдущей недели 1,7 млн человек. Вторая волна заболеваемости в развитых странах и быстрое распространения в развивающихся (Индия, Бразилия, Колумбия, Мексика, ЮАР, Перу) ставит под сомнение быстрое восстановление мировой экономики, что снижает спрос на рисковые активы развивающихся стран.

В начале этой недели в отношении российских облигаций складывается нейтральный внешний фон. Подешевевшие за прошлую неделю ОФЗ смотрятся привлекательно для покупки на фоне сохраняющейся низкой инфляции и мягкой денежно-кредитной политики Банка России. Однако в условиях слабого спроса со стороны нерезидентов и большого предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ на текущей неделе пока не видим драйверов для восстановления цен рублевых гособлигаций. Ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ выше 5,9% годовых.



