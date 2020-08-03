Американская валюта, долгое время терявшая стоимость, может вот-вот отыграть часть потерь, и это аукнется на других рынках. Решение ФРС по ставке на прошлой неделе не стало точкой разворота, зато сейчас на рынках формируются условия для отскока доллара DXY. Краткосрочно перекупленное золото и евро рискуют стать первыми жертвами.

Ниже на графике видно, что спад доллара DXY привёл к ралли драгоценного металла и позволил ему обновить рекордный уровень 2011 года. Сам индекс DXY легко и практически без задержек провалился ниже уровня поддержки.

Тренды, которые сформировались в условиях коронакризиса, скорее всего продолжатся. Беспрецедентное QE, проводимое мировыми центральными банками во главе с ФРС, просто не оставляет иного выхода. Накачка финансовой системы деньгами привело к ралли драгоценных металлов и обвалу заметному ослаблению доллара. Со своего дна в марте золото выросло на 33%, а евро (основной компонент индекса DXY) укрепился от 1,066 до 1,188 на прошлой неделе.

По техническим факторам растёт вероятность краткосрочного возвращения к среднему по упомянутым активам. Золото вполне может отступить до $1800 за унцию, а евро – до 1,145. Индекс доллара DXY может попробовать вернуться к значению 95,8 пункта. Это нужно учитывать тем, кто собирается присоединиться к текущему тренду, но может выбрать неудачную точку входа.



