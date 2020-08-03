МТС предлагает форвардную дивидендную доходность около 8,76%
Совет директоров МТС (ПОКУПАТЬ) рекомендовал дивиденды за первое полугодие в 8,93 руб. на акцию — (ПОЗИТИВНО)
Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы, предполагает выплаты акционерам не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию ежегодно. Предусмотрены выплаты дивидендов двумя частями в течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов за 1-е полугодие текущего года. В конце июня акционеры МТС утвердили выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере 20,57 руб. на обыкновенную акцию. По итогам 1-го полугодия 2020 года Совет директоров МТС рекомендовал направить на дивиденды 8,93 рубля на обыкновенную акцию. Таким образом, в 2020 календарном году объем выплат может составить более 29 руб. на акцию. МТС предлагает форвардную дивидендную доходность около 8,76%, что делает акции компании привлекательными.
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