В минувшую пятницу торговая активность на локальном рынке долга почти отсутствовала. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 9 млрд руб. – меньше половины от среднедневного показателя за последний месяц. По итогам сессии кривая сместилась вниз в среднем на 1 бп. На общем фоне в лучшую сторону отличались 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,15%) и 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,41%), снизившиеся в доходности на 2 бп. Стоимость 4-летнего флоутера ОФЗ-24021 выросла на 0,2 пп. Локальные облигации других развивающихся стран в целом показали более сильный результат по сравнению с ОФЗ. Лидировали 10-летние выпуски Бразилии и ЮАР, закрывшиеся снижением доходностей на 6 бп. Длинные облигации Колумбии, Филиппин, Индонезии и Венгрии снизились в доходности на 1–2 бп. По данным Национального расчетного депозитария, за последнюю неделю позиции иностранных инвесторов в ОФЗ сократились на 7 млрд руб., в результате чего доля нерезидентов в российских бумагах снизилась на 0,2 пп, до 29%. Наибольший отток инвестиций произошел из 7-летнего ОФЗ-26207 (-5 млрд руб.), 9-летнего ОФЗ-26224 (-4 млрд руб.) и 5-летнего ОФЗ-26229 (-3 млрд руб.). В то же время НРД зафиксировал приток 5,4 млрд руб. в 5-летний ОФЗ-26234, из чего следует, что на первичных аукционах Минфина на прошлой неделе нерезиденты скупили более 50% от общего объема размещения выпуска, составившего 8,6 млрд руб. Для сравнения, обычно участие иностранных инвесторов на регулярных аукционах не превышает 30%. Также произошел приток инвестиций в 6-летний ОФЗ-26226 и 7-летний ОФЗ-26232 по 4 млрд руб. в каждый. За неделю доходности средне- и долгосрочных ОФЗ выросли на 15–18 бп, достигнув месячных максимумов. Длинные российские бумаги, таким образом, отстали от 10-летних бенчмарков развивающихся стран, большинство из которых завершило неделю снижением доходностей на 2–10 бп. Мы полагаем, что коррекция в российском сегменте могла быть связана с сокращением позиций инвесторами, которые рассчитывали на более значительное, чем на 25 бп, снижение ключевой ставки на последнем заседании Банка России, а также с ослаблением рубля и слабыми результатами аукционов. С другой стороны, динамика котировок, скорее всего, была искажена низкой торговой активностью, заметно упавшей в разгар сезона отпусков (на прошлой неделе среднедневной объем торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 14 млрд руб. против 23 млрд руб. за последний месяц).

На наш взгляд, пониженная торговая активность может сохраниться еще в течение нескольких недель. Между тем рынок пока никак не отреагировал на пересмотр Банком России оценки нейтральной процентной ставки с 6–7% до 5–6%, и это, на наш взгляд, позволяет ожидать, что в среднесрочной перспективе длинные ОФЗ смогут восстановить свои позиции и сократить отставание от сопоставимых бумаг других развивающихся стран. На этой неделе Росстат опубликует оценку инфляции за июль. Наши экономисты прогнозируют, что она составит +0,4% м/м и +3,4% г/г. Месячная инфляция с исключением сезонного фактора в годовом выражении может оказаться ближе к целевому значению ЦБ (+4,0%) против +2,7% в июне.