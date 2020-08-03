Как сообщила газета Коммерсант, Минфин представил законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД). Согласно информации издания, причиной внесения поправок стала убежденность Минфина в том, что из-за введения режима НДД в 2019 г. было недополучено 213 млрд руб. налоговых доходов. Минфин предложил следующие поправки:  Нефтяные компании не смогут снизить налогооблагаемую базу (дополнительные доходы) более чем на 50% за счет переноса исторических убытков.

Текущая версия режима НДД предполагает, что до 100% исторических убытков можно было перенести.  С начала 2020 г. исторические убытки будут индексироваться на 7% в год (с целью переноса налогов). Текущий режим НДД предполагает индексацию на 16,3%.  Размер расходов, вычитаемых из налогооблагаемой базы, будет уменьшен. До 2024 г. они останутся на текущем уровне 7140 руб. на тонну (ранее предполагалось повышение до 9520 руб. на тонну с 2021 г.), а в 2025 г. будут повышены лишь до 8600 руб. на тонну  Для второй группы месторождений (месторождения, имеющие льготы по экспортной пошлине на нефть) могут быть повышены ставки НДПИ за счет введения повышающего коэффициента в 1,5x в 2021–2023 гг.  По оценкам Минфина, дополнительные налоговые доходы от этих мер могут составить 87,8 млрд руб. в 2021 г. и 55,6 млрд руб. в 2022 г. (и около 200 млрд руб. в 2021–2023 гг. в общей сложности). По информации Коммерсанта, активное обсуждение данной инициативы начнется во второй половине августа. Наш комментарий: Хотя ранее Минфин уже заявлял о планах внести изменения в режим начисления НДД (см. Ежедневный обзор за 16 июня), участники рынка, как мы полагаем, не рассчитывали на то, что какие-то меры будут приняты уже начиная с 2021 г. С фундаментальной точки зрения мы расцениваем потенциальные изменения принципов регулирования как негативные для сектора.

Напомним, один из наших аргументов против введения НДД заключался в том, что, столкнувшись с неэффективностью и проблемами в администрирования данного налога, правительство наверняка попытается компенсировать недополученные доходы.

Именно это мы и наблюдаем сейчас, когда нефтяная отрасль оказалась под давлением со стороны резко ухудшившейся макроэкономической ситуации, налоговых изменений и ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Для Газпром нефти и Роснефти, которые в большей степени используют НДД для второй группы месторождений, негативный эффект от потенциальных изменений в налоговом режиме будет более ощутимым, чем для остальных компаний. По нашим оценкам, при цене на нефть в 45–47 долл./барр. EBITDA Газпром нефти за 2021 и 2022 гг. может снизиться на 1,1 млрд долл. (22%) и 0,9 млрд долл. (15%) соответственно, а EBITDA Роснефти – на 440 млн долл. (2,4%) и 990 млн долл. (4,7%) соответственно. Мы ожидаем дальнейших новостей на эту тему, которая, как мы полагаем, ухудшает восприятие компаний рынком.