Законопроект об изменении НДД: под более сильным давлением "Газпром нефть" и "Роснефть"
Как сообщила газета Коммерсант, Минфин представил законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД). Согласно информации издания, причиной внесения поправок стала убежденность Минфина в том, что из-за введения режима НДД в 2019 г. было недополучено 213 млрд руб. налоговых доходов. Минфин предложил следующие поправки: Нефтяные компании не смогут снизить налогооблагаемую базу (дополнительные доходы) более чем на 50% за счет переноса исторических убытков.
Текущая версия режима НДД предполагает, что до 100% исторических убытков можно было перенести. С начала 2020 г. исторические убытки будут индексироваться на 7% в год (с целью переноса налогов). Текущий режим НДД предполагает индексацию на 16,3%. Размер расходов, вычитаемых из налогооблагаемой базы, будет уменьшен. До 2024 г. они останутся на текущем уровне 7140 руб. на тонну (ранее предполагалось повышение до 9520 руб. на тонну с 2021 г.), а в 2025 г. будут повышены лишь до 8600 руб. на тонну Для второй группы месторождений (месторождения, имеющие льготы по экспортной пошлине на нефть) могут быть повышены ставки НДПИ за счет введения повышающего коэффициента в 1,5x в 2021–2023 гг. По оценкам Минфина, дополнительные налоговые доходы от этих мер могут составить 87,8 млрд руб. в 2021 г. и 55,6 млрд руб. в 2022 г. (и около 200 млрд руб. в 2021–2023 гг. в общей сложности). По информации Коммерсанта, активное обсуждение данной инициативы начнется во второй половине августа. Наш комментарий: Хотя ранее Минфин уже заявлял о планах внести изменения в режим начисления НДД (см. Ежедневный обзор за 16 июня), участники рынка, как мы полагаем, не рассчитывали на то, что какие-то меры будут приняты уже начиная с 2021 г. С фундаментальной точки зрения мы расцениваем потенциальные изменения принципов регулирования как негативные для сектора.
Напомним, один из наших аргументов против введения НДД заключался в том, что, столкнувшись с неэффективностью и проблемами в администрирования данного налога, правительство наверняка попытается компенсировать недополученные доходы.
Именно это мы и наблюдаем сейчас, когда нефтяная отрасль оказалась под давлением со стороны резко ухудшившейся макроэкономической ситуации, налоговых изменений и ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Для Газпром нефти и Роснефти, которые в большей степени используют НДД для второй группы месторождений, негативный эффект от потенциальных изменений в налоговом режиме будет более ощутимым, чем для остальных компаний. По нашим оценкам, при цене на нефть в 45–47 долл./барр. EBITDA Газпром нефти за 2021 и 2022 гг. может снизиться на 1,1 млрд долл. (22%) и 0,9 млрд долл. (15%) соответственно, а EBITDA Роснефти – на 440 млн долл. (2,4%) и 990 млн долл. (4,7%) соответственно. Мы ожидаем дальнейших новостей на эту тему, которая, как мы полагаем, ухудшает восприятие компаний рынком.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200803/831861958.html