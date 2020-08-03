В прошлый четверг Магнит (S&P: BB) опубликовал сильные неаудированные результаты за 2 кв. 2020 г., показав рост выручки на 13,7% г./г. и значительное улучшение рентабельности. Такая динамика выручки обусловлена в большей степени повышением сопоставимых продаж (+7,2%), нежели увеличением торговой площади (+5,1% г./г.). Во всех форматах компании наблюдались положительные сопоставимые продажи, при этом рост сопоставимого среднего чека с лихвой компенсировал снижение трафика, вызванное изменением потребительских привычек и ограничениями, введенными в связи с распространением коронавируса. В июле Магнит видит ускорение сопоставимых продаж, в результате чего показатели роста в данном месяце находятся на уровне, близком к рекордному марту, когда продажи повышались на 21% г./г.

Валовая рентабельность Магнита выросла до 24,4% по сравнению с 23,8% годом ранее. Основными причинами стали улучшение коммерческих условий, снижение промо-активности в сочетании с повышением рентабельности промо-мероприятий, снижение потерь и логистических затрат, а также увеличение доли более маржинальных магазинов «Магнит Косметик» в общей выручке. Рентабельность по EBITDA повысилась до 7,9% (2 кв. 2019 г.: 7,1%) благодаря как изменению валовой рентабельности, так и положительному эффекту операционного рычага и улучшению эффективности бизнеса, что нашло свое отражение в снижении доли коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в выручке. Чистая прибыль удвоилась г./г., чистая рентабельность составила 3,3%. Помимо этого, чистую прибыль поддержало снижение чистых финансовых расходов г./г. на 9,6% за счет кампании по рефинансированию, которая привела к снижению средней стоимости долга до 6,3% (на 130 б.п. г./г. и на 50 б.п. кв./кв.). Компания ожидает дальнейшего снижения средней стоимости долга до 6% до конца 2020 г.

За счет сильных результатов Магниту удалось немного снизить показатель Чистый долг/EBITDA — до 2,0х на конец 2 кв. 2020 г. по сравнению с 2,1х на конец 2019 г. Также этому способствовало снижение капитальных затрат в 1П 2020 г. на 45,2% г./г. до 12,2 млрд руб. из-за значительного замедления темпов открытия и редизайна магазинов. В то же время, мы хотели бы отметить ухудшения в оборотном капитале: при снижении кредиторской задолженности с начала года на 44 млрд руб. дебиторская задолженность сократилась только на 4 млрд руб., а запасы практически не изменились. Согласно комментариям менеджмента, компания проводит работу по оптимизации оборотного капитала и ожидает улучшения его структуры в будущем. Также менеджмент ожидает дальнейшего снижения долговой нагрузки в течение ближайших кварталов.

Прогноз по капитальным затратам на 2020 г. был снижен до 45-50 млрд руб. с 60-65 млрд руб. ранее из-за сокращения плана по открытиям и реновациям магазинов. В то же время, Магнит считает, что текущая ситуация открывает дополнительные возможности для консолидации рынка. Компания продолжит поиск небольших и средних объектов для поглощения с упором на регионы присутствия.

Мы считаем, что Магнит проделал большую работу как по улучшению ценностного предложения своих магазинов, так и по повышению операционной эффективности. Тем не менее, хотя 1П 2020 г. было удачным для крупных продуктовых ритейлеров в целом и для Магнита в частности, мы продолжаем считать, что было бы чересчур оптимистично экстраполировать сильные результаты, достигнутые за этот период, на 2П 2020 г. и далее.

Согласно нашим текущим прогнозам, показатель Чистый долг/EBITDA Магнита будет держаться на умеренном уровне около 2,0х в 2020-2022 гг. Хотя менеджмент компании ожидает его снижения ниже 2,0х в течение последующих кварталов, мы думаем, что выбор между дальнейшим снижением долговой нагрузки, которая не является избыточной, с одной стороны, и потенциальными сделками M&A, ускорением темпа открытия магазинов и увеличением дивидендных выплат, с другой стороны, будет непростым.

Несмотря на то, что доходности рынка рублевых облигаций 1-го эшелона (а также бумаг эмитентов за его пределами высокого кредитного качества) опустились до минимумов вслед за снижением ключевой рублевой ставки, спреды к кривой ОФЗ остаются заметно шире, чем они были до коррекции рынка в марте. Например, 2,5-летний выпуск Магнит Б3P5 имеет премию 150 б.п. к ОФЗ, при этом до коррекции она была 100 б.п. Принимая во внимание то обстоятельство, что значительный потенциал для снижения ключевой ставки в этом году уже реализован, по нашему мнению, корпоративные выпуски не представляют спекулятивный интерес для покупки (в этой связи премии при первичных размещениях выглядят обоснованными).

Рекомендованный (см. наш комментарий “Магнит: сильная динамика продаж и улучшение рентабельности пока не сказались на долговой нагрузке” от 30 апреля) нами выпуск ОКей Б1Р3 к покупке вырос в цене на 5 п.п., при этом его спред к ОФЗ сузился на 100 б.п. до 313 б.п., что лишь на 70 б.п. шире, чем до коррекции в марте. В настоящий момент мы считаем, что этот выпуск на уровне YTM 7,9% сохраняет лишь небольшой потенциал для снижения доходности (25-50 б.п.). Cектор торговли продовольственными товарами мы считаем далеко не самым пострадавшим от влияния коронавируса (в частности, из-за того, что карантинные ограничения не включали в себя запрет на деятельность продовольственных точек продаж).



