Банки существенно увеличили объем корсчетов в ЦБ
Корсчета банков в ЦБ превысили уровень, необходимый для выполнения нормативов по обязательным резервам. Основной источник средств – фондирование от Казначейства. Помимо 120 млрд руб., полученных в пятницу в результате расчетов по депозитным аукционам и аукциону репо сроком на 91 день, состоявшимся в четверг, резко выросла и задолженность по репо овернайт, рост за день составил 120 млрд руб. Также продолжается поступление средств по бюджетному каналу, в пятницу, как мы полагаем, это обеспечило приток в объеме свыше 150 млрд руб. Соответственно, резко растут шансы на то, что завтра ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки, правда, лимит может оказаться сравнительно невысоким, около 500 млрд руб. Кроме того, возможно, что банки сами станут избавляться от избыточной ликвидности – например, сократят задолженность по однодневному репо. При любом развитии ситуации ставки на межбанковском рынке могут пойти вниз сегодня.
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