Ситуация с распространением коронавируса в мире остается крайне сложной и по-прежнему будет в центре внимания глобальных инвесторов на этой неделе. По итогам же прошлой недели рублевый госдолг продемонстрировал рост доходностей в среднем на 8–17 б.п., наибольшее движение было в ОФЗ 26227 с погашением в 2027 г. (плюс 19 б.п.). На рынке сложились следующие индикативные уровни: доходности однолетних ОФЗ – 4,35% годовых, пятилетних – 5,1%, десятилетних – 5,95% и девятнадцатилетних – 6,25% годовых. Как мы и предполагали, принятое Центробанком решение понизить ставку на 25 б.п. не изменило настроений в сегменте ОФЗ, и рост доходностей продолжился, поскольку поводов для возобновления покупок сейчас нет. Дополнительное давление на рынок рублевого долга оказал рынок валютный, где рубль за неделю потерял 3,3%, показав худший результат на ЕМ. Стоит отдельно отметить аукционы Минфина, которые по-прежнему являются ключевым событием недели для локального рынка. В прошлую среду доразмещались среднесрочные ОФЗ с постоянным купоном и флоатер. Тот факт, что мы видели высокий спрос на флоатер и низкий на выпуск с фиксированным купоном, нас не удивляет, поскольку это тенденция последних нескольких недель. Интересно, что впервые за долгое время Минфин не дал никаких дисконтов к ценам вторичного рынка, что привело к падению объема привлечения до минимумов с начала апреля (доразмещено ОФЗ на 27,7 млрд руб., совокупный спрос при этом составил 212 млрд руб.). Мы еще раз убедились, что на уровне вторичного рынка инвесторы не особенно готовы участвовать в аукционах. По нашему мнению, отсутствие премий не является новой парадигмой в условиях необходимости привлечения большого объема средств в рамках текущей программы займов, это был скорее эксперимент. Мы ожидаем, что финансовое ведомство вернется к практике предоставления премий в диапазоне 3–5 б.п. ко вторичному рынку уже в эту среду, так как без них привлекать средства будет непросто, учитывая отсутствие драйверов для покупок ОФЗ. Несмотря на то что давление на рубль в ближайшее время может снизиться при завершении конвертации дивидендов, мы продолжаем считать, что рост доходностей ОФЗ в среднесрочной перспективе будет преобладать.