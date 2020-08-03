Негативный новостной фон, сохранявшийся в США на выходных, не оказал существенной поддержки ценам на золото. В пятницу металл торговался выше $1 960 за унцию и по итогам дня прибавил 1%. Сегодня с утра цены поднялись до $1 984 за унцию, а к моменту написания этого обзора вернулись к отметке $1 970 за унцию. Мы предполагаем, что в течение дня торги продолжатся в широком диапазоне $1 960-1 980 за унцию.

Напомним, агентство Fitch подтвердило кредитные рейтинги США на уровне AAA, однако изменило прогноз на "негативный" из-за ухудшения состояния государственных финансов и отсутствия надежного плана бюджетной консолидации. Фоном для этого события послужили разногласия между американскими политиками по новому пакету фискальной помощи. В пятницу истек срок предоставления повышенных пособий по безработице, а республиканцы и демократы на выходных так и не смогли приблизиться к достижению соглашения.

Инвестиционные настроения на рынке золота противоречивы. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в течение недели, завершившейся 28 июля, хедж-фонды начали фиксировать прибыль и сокращать как длинные, так и короткие позиции по золоту. Число длинных контрактов уменьшилось до 211,5 тыс. Короткие позиции также стали сокращаться и достигли 36,9 тыс. При этом основное внимание трейдеров в пятницу было приковано к исполнению фьючерсных контрактов на золото с поставкой в августе. По данным COMEX, трейдеры анонсировали крупнейшую с 1994 года поставку физического золота объемом 3,27 млн унций. Спрос на физический металл был полностью удовлетворен за счет резко возросших запасов золота на COMEX, которые стали стремительно увеличиваться после начала пандемии коронавируса в США.

Сегодня мы закрываем рекомендацию ПОКУПАТЬ золото в рублевом эквиваленте. С момента открытия рекомендации 13 марта доходность по торговой идее составила 24,6% за счет ослабления рубля и роста цен на мировом рынке золота. Наши стратеги по валютному рынку считают, что в среднесрочной перспективе курс рубля недооценен, и ожидают укрепления российской валюты к концу года до 70 за доллар (подробнее см. обзор Research Weekly Pulse). Мировые цены на золото в долларах, скорее всего, останутся на высоких уровнях на фоне значительного инвестиционного спроса и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира.