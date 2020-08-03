2 августа Microsoft заявила о намерении купить бизнес TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Согласно данным Financial Times, в течение последних нескольких месяцев между топ-менеджментом Microsoft и официальными представителями Вашингтона шли переговоры о возможности получения контроля над американским подразделением сервиса. В США и ряде других государств TikTok подозревают в передаче персональных данных пользователей Китаю. Сделка по покупке активов TikTok может позволить разрешить проблему утечки личных данных американцев и, как полагают в Microsoft, принести выгоду и самой корпорации, и США.

Microsoft планирует завершить переговоры с ByteDance к 15 сентября. ByteDance также получала предложение о выкупе актива TikTok от инвестиционных фондов Sequoia и General Atlantic. По данным Reuters, оценка всего бизнеса TikTok может составить около $50 млрд (цена предложения со стороны покупателей). В то же время Reuters указывает, что эта цена не устраивает продавца. По оценкам менеджмента ByteDance, выручка подразделения TikTok может составить около $1 млрд в 2020-м году и около $6 млрд в 2021-м.

По данным Forbes, по состоянию на июль 2020 года число пользователей TikTok в мире достигло 800 млн человек, около 10% их базы сформировано в США. По оценкам Wallaroomedia, число американских пользователей выросло с 20 млн в ноябре 2018 до 80 млн к июлю 2020-го. CAGR составил 120%. Исходя из пропорционального числа пользователей, Forbes оценивает стоимость американских активов TikTok на уровне $5 млрд. По нашим оценкам, объем рекламных поступлений от пользователей США, Канады, Австралии и Новой Зеландии в 1,5-2 раза выше среднего по миру, поэтому стоимость бизнеса в этих странах может составить около $10-12 млрд. При этом в течение ближайших нескольких лет влияние покупки на выручку Microsoft будет небольшим. При реализации прогноза менеджмента ByteDance выручка приобретенных Microsoft активов к 2021 году может составить $0,7-1,2 млрд. Тем не менее сервис сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста и монетизации. Кроме того, сделка способна усилить позиции Microsoft в сегменте социальных сетей.