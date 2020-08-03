Индекс Мосбиржи к 13:30 мск сегодня вырос на 0,7% на фоне быстрого восстановления американского фондового рынка после снижения на дневных торгах в пятницу.

Хуже рынка торгуются акции ВСМПО Ависма. Совет директоров ПАО «ВСМПО-Ависма» рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2019 года. Тем не менее, рынок уже начинает закладывать в свои оценки справедливой стоимости компании возможные финансовые результаты оценочные дивиденды текущего года, поэтому, данная новость представляется для котировок компании менее значимым кратко- и среднесрочным фактором, чем динамика цен на сегменте цветных металлов. Они сегодня несколько снизились, несмотря на повышение котировок золота и серебра.

ПАО «Россети» оказалась в лидерах повышения после выхода данных финансовые результаты за шесть месяцев 2020 года по РСБУ. Чистая прибыль без учета переоценки переоценка акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе компании составила 12,6 млрд. рублей. С учетом возможного улучшения макроэкономической и финансовой статистики отрасли во втором полугодии, информация отчета не противоречит преобладающим на рынке прогнозам небольшого, в пределах 1%, роста её выручки при повышении чистой прибыли в 2020 году с 8,9% до 9,4%. Однако, с учетом рисков, связанных с оценками этой среднесрочной динамики, она представляется скорее нейтральной по характеру для оценок динамики акций компании в кратко- и среднесрочном периоде.

Рынок по-прежнему предпочитает «защитную» тактику. Обращает на себя внимание интерес рынка к акциям Mail.ru, динамика которых может позитивно отыграть фактор снижения ставок «трежериз» и требуемой доходности вложений, а также бумагам Мосбиржи, которые может поддержать активизация динамики спроса на валюту. На этом фоне вместе с ценами на нефть снижаются акции Татнефти, Лукойла, Газпром нефти.

В перспективе ближайших дней риски для внешних рынков остаются связаны с реакцией игроков на сегодняшние данные о том, что рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного". В краткосрочном периоде эта информация также может быть воспринята рынком негативно, отражая повышение инвестиционных рисков. Тем не менее, исходя из практики последних 30 лет, снижение прогноза рейтинга США до уровня «негативный» или постановка его ведущими агентствами на пересмотр с «негативным» прогнозом в течение последующих 1-2 лет транслируется в ускорение прироста DJI приблизительно на 10%(г/г) относительно среднесрочных показателей среднегодового прироста при параллельном росте ставок «трежериз». Это, в свою очередь, позитивно для оценок перспектив рисковых вложений.

По итогам дня преобладают шансы повышения российского рынка акций, однако, во второй половине дня потенциал роста индекса Мосбиржи уже ограничивают факторы оценочной краткосрочной волатильности.

Целевые диапазоны закрытия понедельника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2890-2930пунктов, 72,50-74,55 рублей и 85,7-89 рублей за доллар США и евро соответственно.