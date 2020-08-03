Первый торговый день августа на внутреннем валютном рынке развивается достаточно неожиданно.

Аналитики рассказывали про кошмарный август на финансовом рынке, про обвал рубля, а рубль начинает месяц серьезным укреплением рубля и к доллару, и к евро. Очевидно, что динамика рубля тесно связана с динамикой российского рынка облигаций и акций: есть спрос на наши активы – рубль укрепляется, нет спроса – рубль снижается.

Сегодня, судя по всему, спрос появился. Доходность в районе 6% по нашим длинным ОФЗ начала привлекать инвесторов. Думаю, что этот фактор серьезно ограничивает снижение нашей валюты.

Можно говорить о том, что коридор 72.4-75 сейчас выглядит достаточно крепко. Для преодоления 75 доллару нужны веские причины, причем не экономического, не рыночного характера, которых пока я не наблюдаю, конечно, может быть, в силу своей неосведомленности.