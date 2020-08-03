Итоги прошедшей недели сверх демонстративны и весьма показательны. С одной стороны, мы наблюдали уверенный рост высокотехнологичного индекса NASDAQ, который подорожал за этот срок на 3,68% и совсем чуть-чуть не дотянул до своего нового исторического максимума по закрытию рынка.

С другой стороны, промышленный индекс Dow Jones (DJIA-30) за это же время потерял 1,57% и у него не было ни малейших шансов улучшить этот результат по итогам недели. Это несмотря на то, что и в тот, и в другой индекс входят акции мирового лидера по капитализации компании Apple (AAPL, +10,47%).

Глядя на эту картину, можно констатировать, что процесс раскола на фондовом рынке, который мы наблюдаем в течение уже по крайней мере нескольких лет, и который в последние полгода только усиливался, теперь дошел до своей критической точки. С одной стороны, мы видим уверенный супер рост акций крупнейших технологических компаний и, прежде всего, компаний — триллионеров, а с другой — прозябание фактически всего остального фондового рынка. За редким — редким исключением.

Аналогичная картина наблюдается и на отраслевом уровне. Если средний рост акций технологического сектора за неделю составил почти 5% (по факту +4,84%), то второй по темпам роста сектор «Циклических потребительских товаров» показал рост уже в два раза меньший — +2,03%. А вот, казалось бы, безусловно перспективнейшие акции медицинских и биотехнологических компаний из сектора Healthcare в среднем подорожали чисто символически — всего лишь на 0,18%.

Если же посмотреть на итоги недели на уровне акций, то и здесь, к сожалению, вырисовывается все та же картина. Впереди планеты всей лучшими оказались акции именно технологических компаний. Их отчетность была сильной и последующая реакция на нее была однозначно позитивной. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на пылающие ярко-зеленым цветом котировки по итогам пятницы тех же Apple (AAPL, +10, 47%), Amazon (AMZN, +3,70%) и Facebook (FB,+8,18%) и на бледно-розовый цвет всего остального рынка.

И глядя на это, конечно, становится печально. Это явно нездоровая ситуация и как она разрешится пока совершенно не понятно. По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе всего было заключено более 4,3 миллионов сделок с акциями 1 238 эмитентов на общую сумму 4,1 миллиарда долларов США.

Ожидания рынка 3 августа. Вышедшая в конце прошедшей недели отчетность крупнейших технологических компаний оказалась настолько хороша, что вдохновила инвесторов на «подвиги» и продолжает вдохновлять их до сих пор. Хотя, по правде сказать, абсолютно ничего за выходные не случилось. Поэтому можно только констатировать, что большие спекулятивные игры продолжаются, а основная масса долгосрочных инвесторов по-прежнему ждёт более ясных сигналов для понимания того, куда же все-таки идти дальше.

Вполне возможно, что большую ясность мы увидим на предстоящей неделе, когда выйдут данные по безработице за июль месяц. Это серьезные показатели и участники рынка с напряжением будут ждать их выхода.

Кроме того, продолжается сезон отчетности. И хотя главные монстры уже отчитались, но осталось еще немало интереснейших компаний, на итоги деятельности которых во 2-м квартале безусловно интересно взглянуть и оценить состояние их бизнеса.

Поэтому предстоящая неделя хоть и не будет блистать звездными событиями первой величины, но все же должна быть достаточно напряженной и нервной. Просто само состояние рынка таково, что можно в любой момент ждать нервного срыва инвесторов, уставших от ожидания хоть какой-то определенности в условиях бесконечной коронавирусной эпидемии.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то, как было сказано выше, пока на рынке все тихо и спокойно и сохраняется умеренный оптимизм. Фьючерсы на основные американские индексы находятся вблизи нулевых отметок, но все же в зеленой зоне и прибавляют по несколько десятых процента к закрытию пятницы. Некоторую долю уверенности инвесторам может придать сегодня выходящие в 17-00 мск данные о настроении в промышленном секторе от института менеджеров по поставкам ISM Manufacturing PMI, где, как ожидают аналитики, мы должны увидеть рост этого прогнозного индекса с 52,6 до 53,6 пункта. Но все же это пока бои местного значения и они по существу ничего не решают.



