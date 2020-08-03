Apple превратит свои айфоны в универсальные терминалы для безналичной оплаты. Компания приобрела за $100 млн канадский стартап Mobeewave, который обладает уникальной технологией приема бесконтактных платежей без участия специального оборудования. Благодаря этой технологии любой смартфон, снабженный встроенным чипом NFC, можно превратить в аппарат по приему банковских карт, не подключая переходное устройство. Это делает услугу эквайринга доступной как никогда прежде. Продавцу будет достаточно иметь телефон модельного ряда не старше пяти лет (очевидно, предпочтительно из линейки iPhone) с установленной на него программой Mobeewave.

Детали сделки канадцев и Apple пока не раскрываются. Однако известно, что конкурирующая Samsung год назад купила у Mobeewave их программный код, чтобы попробовать применить в устройствах под своим брендом. Сумма сделки тогда составляла порядка $20 млн. Таким образом, обе ведущих разработчика смартфонов сейчас имеют доступ к новейшей платежной технологии. При этом шансы Apple превратить ее в целую экосистему гораздо выше. Еще в прошлом году компания запустила собственный карточный сервис Apple Card, к которому с того времени подключилось более 3 млн активных пользователей. Кроме того, «яблочный» гигант более пяти лет успешно развивает сервис Apple Pay, которым в США активно пользуется свыше 30 млн человек. У ближайших конкурентов Samsung Pay и Google Pay аудитория втрое меньше.

Таким образом, Apple достраивает свою платежную инфраструктуру, которая в перспективе может составить жесткую конкуренцию ведущим банкам планеты, включая российский Сбербанк, которому принадлежит более 60% на внутреннем рынке эквайринга. Среди компаний, которые первыми почувствуют на себе доминирование Apple на рынке платежей, будет Square, которая поставляет своим клиентам терминалы-кардридеры и с их помощью обрабатывает входящие платежи от потребителей. Игроки рынка уже почувствовали это напряжение. Акции Square на премаркете 3 августа снижались более чем на 1%. На этом фоне мы считаем, что бумаги Apple сохраняют среднесрочный потенциал роста более 10%, в результате реализации которого капитализация компании превысит $2 трлн. Акции Square на данный момент переоценены, мы ожидаем их снижения до 20% на горизонте ближайших месяцев.