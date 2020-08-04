В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг вновь не сложилось единой динамики цен. Наметившееся укрепление рубля стало фактором поддержки для представителей финансового сектора. Так, акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 4.1%, ВТБ (VTBR) – на 3.5%, Сбербанка (SBER) – на 2.3%. Тем временем представители сырьевого секторе выглядели слабее рынка. Обыкновенные акции Новатэка (NVTK) подешевели на 2.2%, привилегированные акции Транснефти (TRNFP) – на 1.8%, Сургутнефтегаза (SNGSP) – на 1.5%.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, Южуралникель (UNKL) вырос на 9.8%, ЧМК (CHMK) – на 8.2%, Ставропольэнергосбыт (STSB) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе, в среднем в плюсе пребывают и азиатские индексы.

Признаки некоторого восстановления спроса на развивающихся рынках предполагают возможность повышения по индексу РТС в начале торгов. Вместе с тем, преждевременно говорить об устойчивом подъеме – макроэкономическая неопределенность остается слишком высокой и препятствует полному возвращению «спроса на риск». На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося укрепления рубля к доллару США.



