Российский рынок акций начал август продолжением подъема. Даже сильно отскочивший рубль не смог помешать большинству акций подрасти. Впрочем, «быков» поддерживал позитивный внешний фон: американские рынки отыгрывали снижение заболеваемости коронавирусом и надежду на новую программу помощи экономике США объемом 1 трлн долларов.

Отличились вчера бумаги Мосбиржи, прибавившие за день 4,2% и подошедшие к историческим максимумам. Мы по-прежнему считаем акции этого эмитента одними из самых привлекательных на российском рынке, но небольшая коррекция по ним может пройти в самое ближайшее время.

На 2,3% вырос Сбербанк. Следующим сопротивлением по бумагам является район 240 руб, и до него еще очень далеко. Поэтому при сохранении внешнего позитива инвесторы могут продолжить покупку Сбера в ожидании преддивидендного роста.

Внешний же фон с утра складывается нейтральным. После нашего закрытия Америка немного подросла, фьючерсы на американские индексы торгуются пока около нуля. Однако стоит помнить, что в последние дни оптимизм на рынках очень часто начинает нарастать после окончания азиатских торгов.

Если такой сценарий повторится и сегодня, то после нейтрального открытия Индекс Мосбиржи пойдет тестировать сопротивление 2950 пунктов.

Продолжается консолидация золота, которое никак не может пройти 25 долларов, отделяющее его от «круглой» отметки 2000 долларов за тройскую унцию. Мы считаем, что этот уровень будет покорен, а драйвером движения может стать, например, новая волна ослабления доллара на мировом рынке. Пока же и доллар консолидируется, снимая накопившуюся перепроданность.

Рубль вчера мощно вырос, отыграв у «американца» 1,7%. Каких-либо позитивных для российской валюты новостей не было, просто пошла фиксация прибыли рублевыми «медведями». Сейчас пара доллар-рубль подошла сверху вниз к отметке 73, которая ранее была сопротивлением для обесценивания российской валюты, а сейчас стала поддержкой по паре.

Скорее всего, сегодня этот уровень будет «проколот» вниз. Не исключено даже уход курса в район 72,5. Однако среднесрочно рубль выглядит слабо, и очередное движение в район 75 – дело лишь времени.

На общем позитивном фоне нефть пыталась закрепиться выше 44 долларов за баррель, но пока сделать ей это не удалось. Рост добычи стран ОПЕК+ с 1 августа примерно на 1,5 млн баррелей в сутки уже заложен в котировки, однако стоит помнить, что нефть осталась безучастной к сильному падению доллара последних недель.

Поэтому любой позитив трейдеры будут пытаться отыгрывать покупками нефтяных контрактов. И этот же фактор будет сдерживать котировки от сильного падения в случае, если завтрашняя статистика по запасам окажется разочаровывающейся. Но закрепиться выше 45 долларов за баррель нефти будет очень сложно.



