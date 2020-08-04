Рубль в начале дня перейдет в консолидацию
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают продажи, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 43,8 доллара за баррель. Также продажам в рубле может поспособствовать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют некоторое ослабление. Несмотря на это, после уверенного укрепления днем ранее, сеголня в начале сессии рубль может перейти в консолидацию у достигнутых значений, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в районе 72,9-73,3 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь. При этом в ходе торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей.
Напомним, что по итогам понедельника рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар и евро упали на 1,8%, закончив сессию в районе 73,1 и 86 рублей.
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