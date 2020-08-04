Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Азиатские индексы преимущественно растут. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD торгуются в лёгком плюсе относительно доллара США. С другой стороны, сырьевые контракты демонстрируют склонность к снижению. Начало дня российские индексы встретят вблизи значений закрытия предыдущих торгов. Рубль накануне совершил мощный рывок против конкурентов и данное обстоятельство может заставить некоторых спекулянтов сократить свои рублёвые позиции. С другой стороны, в августе у рубля больше шансов на дальнейшее укрепление, чем на ослабление.

По итогам торгов 3 августа индекс МосБиржи вырос на 0,63% до 2929,97 п., а РТС поднялся на 1,86% до 1257,42 п. Отечественный рынок весь день торговался в плюсе, как при поддержке внешнего фона, так и внутренних новостей. Прежде всего, китайский PMI от Caixin в производственной сфере вырос до 52,8 п. в июле при прогнозе повышения до 51,3 п. Данный индекс в большей степени учитывает активность малых и средних предприятий, которые оказались в худшем положении из-за COVID-19, чем крупные. В еврозоне аналогичный показатель поднялся до 51,8 п. при прогнозе роста до 51,1 п. В самой России данный показатель снизился до 48,4 п. с 49,4 п. в июне. Из внутреннего позитива стоит отметить распоряжение правительства о снижении первого взноса по льготным ипотечным кредитам с 20% до 15%. На этом фоне выросли как бумаги строительных компаний «ПИК» (+3,57%) и ЛСР (+1,77%), так и банки Сбербанк (+2,36%) и ВТБ (+3,52%). Под давлением были акции нефтегазового сектора на новостях о внесённом в Госдуму правительственном законопроекте об изменениях налога на дополнительный доход. Вероятно, что льгот станет меньше, а выплат в бюджет больше. Бумаги «ЛУКОЙЛ» снизились на 0,74%, «Роснефти» на 0,06%, «НОВАТЭК» на 2,22%, а «Татнефти» на 1,57%. Акции золотодобывающей компании «Петропавловск» провалились на 3,67% на новостях о планах выпуска 9,8% акций для конвертации облигаций компании. В бумагах «ВСМПО-Ависма» просадка на 1,75% на фоне решения совета директоров рекомендовать акционерам отказаться от дивидендов за 2019 год для повышения финансовой устойчивости. И, наконец, лидером дня были бумаги «Московской Биржи» (+4,01%). Завтра торговая площадка сообщит объёмы торгов за июль. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,064 млрд рублей. В конце сессии на рублёвый индекс МосБиржи оказывал давление рубль, который существенно укрепил свои позиции.

Причин укрепления рубля несколько. Во-первых, графики USD-RUB и EUR-RUB демонстрировали сильную перекупленность. Во-вторых, выплатами акционерам «Газпрома», по сути, завершается период влияния конвертации дивидендов нерезидентами. В-третьих, слабый рубль вкупе с ростом доходностей ОФЗ в июле могут стать основанием для возвращения нерезидентов на рынок российского долга, который всё ещё предоставляет возможность положительной реальной доходности. И, естественно, восстановление экономик Китая и еврозоны, которые являются основными торговыми партнёрами РФ, говорит о восстановлении российского экспорта. Таким образом, как только ослабло влияние негативного фактора, так на рынке произошёл разворот, о котором мы настойчиво говорили в конце прошлой неделе. Во второй половине дня помощь рублю оказала нефть, которая вновь пыталась закрепиться выше $44 за баррель Brent, но пока об устойчивом росте данного актива говорить рано. К вечеру понедельника доллар слабел на 1,76% до 73,11, а евро на 1,8% до 86,03.

Переговоры по новому пакету экономической поддержки в США пока не привели к результату, но рынок нашёл основание для роста в статистике за июль. Индекс ISM США в производственной сфере поднялся до 54,2 п. при ожиданиях 53,6 п. и предыдущем значении 52,6 п. С другой стороны, индекс PMI в производственной сфере поднялся лишь до 50,9 п. при ожиданиях роста до 51,3 п. и предыдущем значении 49,8 п. Расходы на строительство за июнь упали на 0,7% при ожиданиях роста на 1,0%. В корпоративном плане главной историей дня стали планы Microsoft (+5,62%) по покупке китайской социальной сети TikTok. Впрочем, решение это в большей степени продиктовано политическим моментом, так как президент Дональд Трамп пригрозил запретом китайского ресурса в США, а также предложил, что часть средств от продажи должна поступить в американский бюджет. Выступления представителей ФРС пока не отличаются оптимизмом, но для рынка это означает, что стимулирующие меры сохранятся на длительный период. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари вовсе предположил, что может понадобится общенациональный карантин в течение 4-6 недель для борьбы с COVID-19. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан отметил, что восстановление экономики происходит более медленными темпами, чем предполагалось, и безработица останется на более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс полагает, что ФРС делает всё возможное, но рычаги восстановления экономики сейчас в руках Конгресса. Marathon Petroleum (+0,96%) продаёт свою сеть заправок компании, владеющей сетью круглосуточных магазинов 7-11. Apple Inc. (+2,52%) купила стартап Mobeewave, который разрабатывает технологию превращения iPhone в платежный терминал. Производитель мясной продукции Tyson Foods (+1,52%) доказал своим сильным отчётом, что люди не перестают есть даже в условиях пандемии. По итогам торгов DJIA вырос на 0,89% до 26664,40 п., S&P 500 поднялся на 0,72% до 3294,61 п., а NASDAQ поднялся на 1,47% до рекорда 10902,80 п.

Азиатские индексы продолжают расти. Резервный Банк Австралии не стал что-либо менять в своей денежной политике. Глава РБА Филип Лоуи заявил, что восстановление австралийской экономики, скорее всего, будет неравномерным и плохо прогнозируемым. Меж тем, экспорт Австралии вырос за июнь на 3%, а импорт на 1%. Рост розничных продаж за июнь составил 2,7%. Менее оптимистично торговался китайский рынок на опасениях дальнейших претензий США в отношении китайских компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22582,10 п. (+1,74%), Hang Seng — 24680,30 п. (+0,91%), Shanghai Composite — 3373,20 п. (+0,16%).

Золото пока не смогло преодолеть отметку $2000 за тройскую унцию, но и массового желания зафиксировать прибыль не наблюдается. Резервы SPDR Gold Trust выросли в понедельник почти на 7 тонн до 1248,38 тонн. Спрос на нефть не столь устойчивый на фоне дальнейшего распространения COVID-19 и возвращения карантинных мер в ряде стран. С одной стороны, промышленная активность в мире продолжила восстанавливаться в июле, а, с другой — с августа страны OPEC+ планируют увеличить предложение. Свежий предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефтепродуктов в США, хотя запасы нефти могли упасть на 3,3 млн бар. К 9:00 мск Brent — $43,79 (-0,82%), WTI — $40,71 (-0,73%), Золото — $1993,3 (+0,35%), Медь — $6408,86 (-0,17%), Никель — $13945 (+0,00%).

Индекс доллара повышался на 0,21% до 93,54 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,56%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,177 (+0,08%), GBP-USD — $1,307 (+0,0%), USD-JPY – 106,07 (+0,12%).