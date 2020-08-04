Российский рынок акций мало изменится на нейтральном внешнем фоне, рубль продолжит восходящую динамику понедельника, считают аналитики.

Отечественная валюта получит поддержку перед размещением в среду ОФЗ Минфином РФ, полагают они.

ПРОГНОЗЫ

Внешний же фон с утра складывается нейтральным, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"После нашего закрытия Америка немного подросла, фьючерсы на американские индексы торгуются пока около нуля. Однако стоит помнить, что в последние дни оптимизм на рынках очень часто начинает нарастать после окончания азиатских торгов. Если такой сценарий повторится и сегодня, то после нейтрального открытия индекс Мосбиржи пойдет тестировать сопротивление 2950 пунктов", — полагает он.

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает значение индекса с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4% в диапазоне 2920-2940 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит аналитик.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Азиатские индексы преимущественно растут. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD торгуются в лёгком плюсе относительно доллара США. С другой стороны, сырьевые контракты демонстрируют склонность к снижению. Начало дня российские индексы встретят вблизи значений закрытия предыдущих торгов", — указывает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося укрепления рубля к доллару США, считает Антон Старцев из ГК "Олма"..

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что сегодня укрепление национальной валюты продолжится в преддверии аукционов Минфина по размещению ОФЗ.

Аналитик считает, что рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 72,6-73,1 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом следом за подъемом на азиатских и европейских рынках.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра колеблются недалеко от уровней предыдущего закрытия.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,65%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,21%, южнокорейский KOSPI — на 1,08%, при этом индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,68%.

Стоимость нефти снижается на 0,87% — до 43,76 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,06% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1768 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник вырос по индексу Мосбиржи на поддержке нефти и благоприятного внешнего фона на зарубежных площадках, индексу РТС также расти помогал укрепляющийся к доллару рубль.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,63% — до 2929,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,86%, до 1257,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 1,31 рубля — до 73,11 рубля, евро — на 1,57 рубля, до 86,03 рубля, следует из данных Московской биржи.