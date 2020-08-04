В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 5-8 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 закрепилась на уровне 5,88%. Доходность евробондов Russia`29 и Russia`47 снизилась на 2 б.п. до 2,43% и 3,17% соответственно. Покупки российских облигаций проходили вместе с остальными ЕМ на фоне роста оптимизма глобальных инвесторов в отношении мировой экономики после публикации промышленных PMI за июль. В США индекс Manufacturing PMI за июль составил 50,9 пунктов (49,8 в июне), в Еврозоне – 51,8 (47,4 в июне), Великобритании – 53,3 (50,1 в июне). Восстановление заказов в промышленности ослабило опасения глубокой и продолжительной рецессии, что усилило аппетит к риску.

Сегодня не ожидаем продолжения роста цен российских облигаций. Давление на рынок может оказать снижение нефтяных котировок в связи с ожидаемым ростом предложения сырья в августе и риски усиления конфликта между США и Китаем. Поскольку Минфин РФ проводит последние размещения нового госдолга с премией, ожидаем, что инвесторы приберегут заявки на ОФЗ для участия в аукционах в среду.



