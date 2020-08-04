Прогноз результатов "Ростелекома" за II квартал: выручка вырастет на 10,2% г/г
● РОСТЕЛЕКОМ: ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2К20 (RTKM RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 95 РУБ.)
Наше мнение.что выручка составит 124.6 млрд руб., увеличившись на 10.2% г/г. Основным драйвером роста выручки должен стать сегмент услуг мобильной связи. Выручка от ШПД должна продолжить демонстрировать хорошую динамику (5.0% против 4.8% во 2К19). Сегмент цифровых услуг покажет двузначные темпы роста. OIBDA, как ожидается, вырастет до 48.1 млрд руб., а рентабельность OIBDA упадет на 1 пп кв/кв до 38.6%. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV /EBITDA 4.5x против своего собственного 2-летнего среднего 4.0x.
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