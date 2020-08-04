ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) в пятницу представит отчетность за 2 кв. 2020 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. Месячные данные по МСФО за апрель и май показали околонулевую прибыль, давление в том числе оказали прочие статьи (в апреле–мае совокупный убыток по ним составил 26,6 млрд руб.), что, скорее

всего, отражает переоценку непрофильных активов и «вечного» долга, а также, по аналогии со Сбербанком, может включать в себя убытки от модификации (реструктуризации) кредитов. В июне мы предполагаем схожее поведение этих статей. Чистая прибыль за квартал, по нашей оценке, составит всего 5,8 млрд руб., чему соответствует ROAE 1,3%. ЧПМ в мае получила поддержку за счет сниженных взносов в АСВ, за квартал мы ждем ее роста примерно на 30 б.п. Чистые комиссии на фоне пониженной деловой активности в период ограничений, согласно нашим расчетам, упадут на 16% за квартал.

Стоимость риска может немного подрасти. Операционные расходы, как мы ожидаем, покажут пятипроцентный рост год к году, то есть примерно в соответствии с годовым прогнозом менеджмента на весь 2020 г. Стоимость риска в апреле была равна 1,7% (в том числе за счет макронадбавки) и 1,2% в мае, по итогам квартала мы прогнозируем показатель на уровне 1,6%. Корпоративные кредиты в номинальном выражении, по нашим оценкам, сократятся примерно на 1,5% за квартал, розничные – вырастут на 2,5%. Также мы ждем роста доли проблемной задолженности примерно на 30 б.п. за квартал.

Центробанк пока не раскрывал данные по групповой достаточности капитала Н20 банков за 2 кв. (основной показатель, на который ориентируется ВТБ), и мы ждем публикации этого показателя, как одного из основных ориентиров для решения по дивидендам. На текущий момент вероятность того, что ВТБ сможет выплатить 50% прибыли за 2019 г., кажется нам ощутимо меньше, чем в случае со Сбербанком. Мы также ждем комментариев менеджмента по динамике качества активов и перспективам для маржи во 2 п/г.