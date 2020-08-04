Мечел не исполнил обязательство по выплате дивидендов на привилегированные акции за 2019 год. Мечел должен был выплатить владельцам "префов" 480,5 млн рублей до 31 июля. Акционеры Мечела 31 июня одобрили выплату 3,48 рубля на привилегированную акцию за 2019 год, реестр на получение дивидендов закрылся 17 июля.

Мечел не исполнил обязательство по выплате дивидендов на привилегированные акции за 2019 год из-за действия моратория на банкротство, установленного правительством в рамках которого введен запрет на распределение прибыли между акционерами (действует до 6 октября). В компании отметили, что намерены выплатить дивиденды за 2019 год после окончания действия моратория. В моменте этот фактор может оказывать негативное влияние на курсовую стоимость акций