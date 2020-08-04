Денежный рынок: начало нового периода усреднения
К концу прошлой недели банки аккумулировали достаточный объем резервов, и на этом фоне ставки овернайт вчера снизились. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась на 23 бп, до 3,72%, закрытие произошло на отметке 3,28%. Через однодневный своп с Федеральным казначейством банки привлекли лишь 73,4 млрд руб. из предложенных 100 млрд руб. Обычно лимит выбирается полностью, так что вчерашняя ситуация наглядно иллюстрирует уменьшение спроса на ликвидность. Значение ставки RUONIA, по нашим оценкам, вчера составило 3,97% против 4,26% в пятницу. В результате однодневный базис должен был остаться на прежнем уровне – минус 20–25 бп. Как мы и ожидали, на вчерашний 7-дневный депозитный аукцион с Казначейством не было подано ни одной заявки. Объем операций репо сократился на 300 млрд руб., т. к. вчера банки привлекли лишь 40,2 млрд руб. против 290 млрд руб. в пятницу, и кроме того, вернули Казначейству 50 млрд руб., привлеченных ранее. Сегодня Банк России проводит недельный депозитный аукцион. На прошлой неделе при лимите в 1,75 трлн руб. предложение банков составило 2,1 трлн руб. Учитывая продолжающийся приток средств в систему из бюджета, мы полагаем, что на сегодняшнем аукционе регулятор может увеличить лимит на 150–200 млрд руб. Также сегодня начинается новый период усреднения. Поскольку в августе заседаний по денежно-кредитной политике Банк России не проводит, спрос на резервы со стороны банков в обозримом будущем должен быть более стабильным. 3-месячная ставка MosPrime вчера снизилась на 1 бп, до 4,58%. Ставка 1x4 FRA опустилась на 9 бп, до 4,51%, более длинные ставки FRA сместились вниз на 1-2 бп. Кривая процентных свопов опустилась на 1 бп. Также на 1–2 бп вниз сместились кривые NDF и кросс-валютных свопов
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