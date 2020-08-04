Улучшение настроений несильно облегчает задачу для Минфина. Удивительное укрепление рубля вчера на 1.4% – притом что прочие валюты развивающихся стран потеряли против доллара от 0.7% до 1.9% – поддержало сегмент ОФЗ. Доходности опустились на 2-6 бп вдоль кривой, обойдя стороной лишь наиболее короткие бумаги со сроком до погашения менее 3.5 лет.

Таким образом, Минфин будет выбирать сегодня параметры для первичных аукционов в среду в более комфортной обстановке, чем казалось еще на утро понедельника. Однако данное обстоятельство вряд ли делает решение легким:

— длинные серии ОФЗ-ПД (26228, 26233) наиболее предпочтительны для Минфина и не предлагались на первичных аукционах 2 недели. Однако выбор столь длинной дюрации может вновь спугнуть улучшение настроений на шатком рынке,

— объемы размещения среднесрочных серий ОФЗ-ПД (26232, 26234) в последние недели были невпечатляющими, в среднем 24.2 млрд руб. по итогам последних 4 аукционов,

— короткая серия ОФЗ-ПД 25084 не слишком интересна для Минфина – последний раз выбор падал на нее в конце мая,

— короткие серии ОФЗ-ПК 24021 и 29014 уже активно предлагались на аукционах в последние недели, а серия ОФЗ-ПК 29013 выглядит слишком экспериментально ввиду большого срока до погашения,

— 2 серии ОФЗ-ИН сейчас размещены в полном объеме.

Учитывая данный расклад и сохраняющуюся волатильность, мы полагаем, что Минфин сделает аккуратный выбор в пользу серий ОФЗ-ПД 26232 и/или ОФЗ-ПК 24021. Это решение будет нейтрально воспринято вторичным рынком.