Газпром нефть 20 августа опубликует результаты за 2к20 по МСФО. Поддержка выручки благодаря умеренному снижению добычи и продаж. Газпром нефть по итогам 2к20 показала снижение добычи нефти только на 4% к/к (минимум в российском нефтяном секторе), поскольку компания увеличила добычу на 10% м/м в апреле, до вступления в силу новых ограничений ОПЕК+. К тому же Газпром нефть могла увеличить объемы экспорта нефти на 3% к/к благодаря возобновлению поставок в страны СНГ. Таким образом, несмотря на падение цен Urals на 39% к/к, выручка от продажи нефти, как мы полагаем, снизится лишь на 35% к/к. В сегменте переработки и сбыта Газпром нефть уменьшила объемы производства и продажи через премиальные каналы на 10% к/к и 11% к/к соответственно.

Однако, по нашим расчетам, средняя цена реализации нефтепродуктов снизилась лишь на 22% к/к благодаря большой доле продаж на внутреннем рынке моторного топлива, где цены значительно менее волатильны, чем на мировом рынке (хотя это отчасти компенсируется на уровне EBITDA относительно более высокими демпферными платежами в бюджет). В итоге мы ожидаем снижение выручки от реализации нефтепродуктов на 29% к/к. Консолидированная выручка может сократиться на 29% к/к, до 5,7 млрд руб. Мы закладываем в прогнозы на квартал спотовые цены, как и в случае с Роснефтью, в то время как нефтяные компании могли воспользоваться ситуацией выраженного контанго на рынке нефти (и общей волатильностью – напомним, цены Urals колебались в диапазоне от 9 долл./барр. до 45 долл./барр.) для получения прибыли от торговых операций (о чем свидетельствует отчетность транснациональных нефтяных компаний за 2к20). Небольшое повышение рентабельности EBITDA. Мы ожидаем уменьшение общих операционных расходов на 11% к/к (в долларовом выражении), что обусловлено в основном ослаблением рубля на 9% к/к. Мы предполагаем сезонное повышение коммерческих, общих и административных расходов во 2к20. С другой стороны, расходы на транспортировку и закупки могут снизиться на 26% к/к и 41%к/к соответственно. Расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль должны сократиться в меньшей степени, чем у других российских нефтяных компаний, только на 34% к/к, ввиду упомянутых выше демпферных платежей, которые, по нашей оценке, увеличились на 73% к/к, до 540 млн долл. В итоге EBITDA может упасть на 23% к/к, до 842 млн долл., а рентабельность чуть повысится – с 14% до 15%. Положительная чистая прибыль, дивидендная доходность 1,5%. Ниже операционного уровня мы предполагаем прибыль по курсовым разницам в 217 млн долл. (против убытка в 481 млн долл. в 1к20) из-за укрепления рубля к доллару на 10% к концу квартала. Мы также ожидаем снижение дохода от ассоциированных компаний на 44% к/к, до 76 млн долл.

В итоге чистая прибыль должна быть положительной, на уровне 254 млн долл., по сравнению с чистым убытком 208 млн долл. в 1к20. Напомним, компания выплачивает дивиденды на полугодовой основе. В ходе телеконференции по результатам за 1к20 руководство Газпром нефти сообщило, что чистая прибыль будет скорректирована на убыток по курсовым разницам при расчете дивидендов за 2020 г.

Исходя из этого, при 50%-м коэффициенте Газпром нефть может выплатить дивиденды за 1п20 в размере 2,40 руб. на одну акцию, что подразумевает дивидендную доходность 1,5% в годовом исчислении. Газпром нефть показала в 1к20 свободный денежный поток в 0,3 млрд долл. благодаря высвобождению оборотного капитала на сумму 1,2 млрд долл. Показатель за 2к20, как мы полагаем, будет отрицательным, на уровне 466 млн долл. (без учета изменений оборотного капитала), даже в случае сокращения капиталовложений на 38% к/к (1 млрд долл. во 2к20, по нашему прогнозу).