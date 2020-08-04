Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 57 млн долл. за непредоставление информации по проекту Северный поток – 2, которая была запрошена польской стороной в рамках расследования предполагаемого нарушения запрета на концентрацию, установленного UOKiK.

Согласно нашим расчетам, сумма штрафа составляет всего 0,3% EBITDA Газпрома, прогнозируемой на 2020 г. Кроме того, решение польского регулятора наверняка будет опротестовано Газпромом в суде, так что в целом сама по себе данная новость, на наш взгляд, нейтральна для компании.

Однако она служит напоминанием о препятствиях, стоящих на пути Северного потока – 2, и с этой точки зрения выглядит негативно. Польский антимонопольный регулятор UOKiK начал расследование против Газпрома и его пятерых европейских партнеров, участвующих в финансировании проекта, в 2018 г. По мнению UOKiK, решение участников о строительстве газопровода и финансировании проекта было принято в нарушение антимонопольного законодательства. Если UOKiK сможет доказать, что Северный поток – 2 действительно нарушает антимонопольное законодательство, оператору газопровода может грозить штраф в размере до 10% годовой выручки.