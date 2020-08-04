В понедельник, 3 августа, компания Интер РАО сообщила о том, что ее Совет директоров утвердил 5-летнюю стратегию. Согласно пресс-релизу, стратегия базируется на следующих ключевых приоритетах.

1. Рост стоимости. Группа нацелена на модернизацию энергоблоков тепловых электростанций, участие в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов, реализацию нового строительства, сделки по слиянию и поглощению, а также дальнейшее улучшение эффективности действующих активов и повышение уровня устойчивого развития.

2. Диверсификация. Группа нацелена на диверсификацию своего бизнеса, включая развитие сегмента машиностроения, розничного бизнеса и других перспективных направлений, включая возможность участия в проектах ВИЭ. 3. Цифровизация и повышение эффективности. В текущем профиле активов Группа планирует повышать свою операционную эффективность путем цифровизации энергосбытовой деятельности, трейдинга, ключевых бизнеспроцессов в сфере производства и управления фондами, а также предлагать новые цифровые услуги. Это обеспечит максимальную синергию бизнеспроцессов, оптимизацию затрат и формирование новых источников прибыли. 4. Устойчивое развитие. Группа нацелена на повышение устойчивости своего развития и впервые устанавливает четкие цели для улучшения своей позиции в международных рейтингах ESG и снижению своего удельного «углеродного следа». Позднее компания проведет подробную презентацию стратегии с участием главы компании и ключевого менеджмента.

Стоит отметить дефицит конкретных цифр в пресс-релизе – компания не представила точные данные о своих целях по прибыльности, выбросам CO2 и оптимизации инвестиционной программы. Примечательно, что в пресс-релизе также не упоминается о дивидендах или программах мотивации руководства, которые являются ключевыми факторами для инвестиционной привлекательности компании в среднесрочной перспективе. Между тем газета Коммерсант в опубликованной на прошлой неделе статье уже раскрыла основные детали. Мы считаем принятую стратегию агрессивной и создающей стоимость, однако отмечаем риски реализации (см. RUSSIA – InterRAO – Draft strategy sees 5-year investments of RUB 500bn).

Тем не менее, стоит отметить существенное изменение позиции компании по двум ключевым вопросам. Во-первых – ESG; компания берет на себя твердые обязательства по снижению углеродного следа на единицу продукции и улучшению своей позиции в международных рейтингах ESG. Во-вторых – возможность диверсификации компании за счет выхода на рынок ВИЭ, которую руководство отказывалось рассматривать в предыдущие 5 лет. И то, и другое, по нашему мнению, положительно влияет на долгосрочную устойчивость и доступность для международных инвесторов.

В то же время мы отмечаем низкое число факторов роста в краткосрочной перспективе до тех пор, пока не будут опубликованы новые подробности. Судя по всему, инвесторам придется еще немного подождать, пока компания начнет использовать свои денежные средства и казначейские акции.