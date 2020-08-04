В конце июля "Роснефть" неожиданно ускорила выкуп акций
Вчера Роснефть сообщила, что на прошлой неделе выкупила 1,9 млн своих акций и ГДР, причем большая часть этого объема пришлась на пятницу 31 июля, когда компания приобрела 1,4 млн акций и ГДР, из них 1,1 млн акций — на Московской бирже.
Обратный выкуп начался 23 марта, и в первый месяц компания выкупала в среднем по 1,4 млн акций и ГДР в день. Однако с конца апреля процесс существенно замедлился, и компания ежедневно выкупала в среднем менее 0,2 млн акций и ГДР. В результате резкого увеличения объемов выкупа в прошлую пятницу объемы покупки за день вернулись на средние уровни первого месяца реализации программы.
Если неожиданное возобновление активности окажется устойчивой тенденцией, акции Роснефти могут получить дополнительную поддержку. Тем не менее делать выводы пока слишком рано: всего в июле было выкуплено немногим более 4 млн акций, что не слишком отличается от майского и июньского показателей — 2-5 млн ценных бумаг. Утвержденная программа выкупа рассчитана на приобретение максимум 340 млн акций до конца этого года (3,2% всех акций в обращении).
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