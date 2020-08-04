Рубль вновь может приблизиться к отметке $74
Перспективы рубля остаются весьма неопределенными в свете геополитических рисков, в том числе последних событий в Белоруссии. В частности, сегодня белорусский президент Александр Лукашенко выступит с обращением к нации. Кроме того, глобальное восстановление доллара, а также предстоящая конвертация дивидендов Газпрома для выплаты держателям депозитарных расписок будут играть против российской валюты. На этом фоне рубль сегодня может вновь ослабнуть до 74 за доллар. В то же время, если и сегодня будет преобладать позитивная динамика рубля наряду с продолжающимся снижением доходности ОФЗ, это может подтвердить привлекательность российских активов для иностранцев на текущих уровнях, что скорее приведет к нейтральной динамике рубля в традиционно неблагоприятном для него августе.
На фоне глобального укрепления доллара и сохраняющихся геополитических рисков рубль вновь может приблизиться к отметке 74 за доллар.
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