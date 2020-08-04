Минфин, скорее всего, предложит на завтрашних аукционах флоутер, и, возможно, 10-летний выпуск в ограниченном объеме. Благоприятная внешняя конъюнктура и укрепление рубля после существенного ослабления на прошлой неделе способствовали повышению спроса на ОФЗ в понедельник, в том числе и со стороны нерезидентов.

На этом фоне доходности среднесрочных и длинных выпусков вчера снизились на 7-9 б. п. Однако рынок остается крайне малоактивным: вчера обороты на бирже составили всего 15 млрд руб.

Сегодня Минфин объявит выпуски, которые будут предложены на аукционах в среду. Несмотря на некоторое (хотя и неустойчивое) улучшение ситуации на рынке в начале этой недели, мы считаем, что Минфин пока не вернется к размещению длинного выпуска, а вновь сконцентрируется на флоутере и среднесрочных выпусках. С учетом вышесказанного мы полагаем, что ведомство завтра предложит рынку флоутер ОФЗ-24021 (апрель 2024). По нашему мнению, спрос сейчас настолько невысок, что ведомство может ограничиться только этим выпуском.

Если ведомство предпочтет предложить второй выпуск, мы полагаем, что он будет среднесрочным. Среди коротких бумаг можно выбрать ОФЗ-25084 (октябрь 2023), но ведомство по какой-то причине не предлагает этот выпуск уже с мая. Второй короткий выпуск — ОФЗ-26234 (июль 2025) — размещался на прошлой неделе. Из среднесрочных выпусков ни 7-летние ОФЗ-26232 (октябрь 2027), ни 10-летние ОФЗ-26228 (апрель 2030) на данный момент не пользуются спросом, но последний не предлагался уже три недели.

Таким образом, мы полагаем, что будет размещаться флоутер ОФЗ-24021 и, возможно, 10-летние ОФЗ-26228. Насколько мы понимаем, объем любого номинального выпуска, предложенного к размещению завтра, будет ограничен в пределах 10-30 млрд руб. (чем больше объем, тем ниже предложение).

В конце периода усреднения МБК овернайт упал на 32 б. п. к 3,97%, а валютный своп овернайт — на 23 б. п. к 3,73%.

Ставки валютных свопов до года вчера снизились на 2-4 б. п. на фоне растущего рубля и отступления ставок овернайт. Более длинные валютные свопы и процентные свопы остались в целом без изменений.

ЦБ вчера опубликовал доклад по денежно-кредитной политике. В целом принципиально новых данных по сравнению с тем, что сообщила Эльвира Набиуллина по итогам заседания Центробанка, в нем не содержалось. Банк России ожидает, что отрицательный разрыв выпуска будет закрыт так или иначе лишь в первой половине 2022 года. При этом уже в 2П21 начнется бюджетная консолидация. Таким образом, ЦБ, похоже, не будет поднимать ключевую ставку до 1П22, чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса 2020 года и пройти этап бюджетной консолидации без очередного замедления.

С учетом ослабления рубля мы ожидаем, что ставки сегодня будут консолидироваться.



