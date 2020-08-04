На рынке суверенного долга развивающихся стран вчера единого тренда не сложилось. Лучше остальных выглядели выпуски Турции, находившиеся под давлением последние несколько недель – их доходности упали сразу на 14–18 б.п.

Российская кривая, при поддержке растущих нефтяных цен, сдвинулась вниз на 1–3 б.п., тогда как доходности выпусков других стран ЕМ остались на месте либо незначительно выросли. Длинные российские бумаги прибавили в цене порядка 0,40–0,55 п.п. Таким образом, RUSSIA’42 (YTM 3,22%) и RUSSIA’43 (YTM 3,24%) продолжают выглядеть недооцененными относительно RUSSIA’47 (YTM 3,17%), торгуясь с z-спредами на 8–10 б.п. шире, чем самый длинный евробонд на российской кривой. Последний, кстати, вновь вернулся к историческим минимумам по доходности, достигнутым в начале июня. Заметное отличие от той ситуации лишь в том, что на данный момент дисконты российских евробондов к аналогам значительно меньше. В частности, к еврооблигациям Индонезии они фактически отсутствуют, то есть их уже нельзя назвать существенно переоцененными по сравнению с конкурентами. Хотя, при разнице в кредитных рейтингах не в пользу России, дисконтов быть вообще не должно. Сегодня российские бумаги могут начать торговый день в умеренном плюсе.

Небольшие движения в бессрочных еврооблигациях частных банков. Умеренные ценовые колебания вчера были

отмечены лишь в отдельных выпусках. В частности, в нефтегазовом секторе самый ликвидный в последнее время евробонд GAZPRU’34 (YTM 3,63%) опустился в цене на 0,25 п.п. Выпуск BORFIN’22 (YTM 6,0%) потерял порядка 0,3 п.п. На столько же подешевел и TRUBRU’27 (YTM 4,55%), тогда как HCDNDA’21 (YTM 5,09%), напротив, с лихвой отыграл пятничные потери, прибавив в цене сразу 0,45 п.п. Не было единства и в банковском секторе, где основная активность была отмечена в бессрочных еврооблигациях частных банков. Так, выпуски Альфа-Банка (купон 6,95%) и ХКФ Банка снизились в цене на 0,3 и 0,2 п.п. соответственно, тогда как «вечный» суборд Тинькофф Банка подорожал на 0,3 п.п.