Российский рынок акций во вторник торгуется в смешанной динамике, покупки носят выборочный характер. На азиатских биржах продолжился импульс роста — вышедшие накануне данные по ВВП Японии и деловой активности в производственном секторе КНР в июле оказались лучше ожиданий. Европейские биржи, как и в первый день недели, торгуются в разнонаправленном ключе. На нефтяном рынке цены продолжают курсировать вокруг отметки $43.

Биржи США в свою очередь накануне показали рост. Сезон квартальных корпоративных отчетов на американском рынке завершился почти на две трети. По данным FactSet, процент компаний, которые сообщили о более высоком росте чистой прибыли на акцию (EPS) по сравнению с прогнозами аналитиками, составил 84%, а совокупная прибыль превысила ожидания на 21,8%.

В целом же текущие покупки на фондовых рынках стимулируются масштабными вливаниями ликвидности и восстановлением экономической активности в разных странах. При этом давление фактора COVID-19 и напряженность в отношениях между Китаем и США сдерживают оптимизм участников торгов. Говоря об отечественном рынке, стоит отметить, что определенную поддержку акциям экспортеров оказывает ослабление рубля. Для золотодобытчиков тоже складывается довольно позитивная конъюнктура — котировки благородного металла стремятся к цели $2000 за тройскую унцию на фоне сохраняющейся слабости доллара, рекордно низких ставок и «вирусных» проблем.

Между тем, усилить risk off в любой момент может вмешательство геополитической проблематики. От Дональда Трампа ждут объявления новых решений в отношении технологических компаний КНР, в деятельности которых Белый дом видит угрозу своей национальной безопасности. Важные геополитические заявления могут прозвучать и на стартующем сегодня международном форуме по безопасности в американском Аспене.

Отметим и другие значимые события текущей недели. Завтра Минфин РФ опубликует план операций с валютой на месяц. В четверг Банк Англии определится с ключевой ставкой, порогноз — без изменений. В пятницу Fitch Ratings, как ожидается, объявит результаты пересмотра рейтинга РФ, который в настоящее время находится на уровне «BBB». Также выделим важные макроэкономические данные — в среду будет известно число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США от ADP за июль, а под занавес торговой недели — торговый баланс КНР за второй месяц лета.

По нашим оценкам, до конца недели индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2900-2955 пунктов.