После того как фьючерсы Брент ближайшего месяца поставки упали с отметки $43,5/барр. и не смогли консолидироваться ниже $43/барр., их котировки начали расти. Вчера в середине торговой сессии в США они почти достигли $44,5/барр., а итоговая цена составила $44,15/барр. (на $0,85/барр. выше, чем днем ранее). Росту цен на нефть способствовали оптимистичные производственные индексы PMI для Азии, Европы и США — по большей части они превысили консенсус-прогнозы. В пятницу в Китае вышел официальный индекс PMI для обрабатывающей промышленности, который свидетельствовал о значительном повышении активности. Опубликованный вчера индекс PMI Caixin/IHS Markit еще больше усилил оптимизм. Он продемонстрировал, что в июле темпы роста в промышленности КНР были самыми высокими почти за 10 лет благодаря масштабному стимулированию, и не исключено, что это поможет всей экономике вернуться к докризисным трендам к концу года. Затем вчера вышел индекс PMI для обрабатывающего сектора еврозоны за июль, который составил 51,8 пункта (против 47,4 в июне), т. е. впервые с января 2019 года превысил отметку 50 пунктов, что свидетельствует о возобновлении позитивной динамики.

Последним был опубликован июльский производственный индекс ISM PMI в США: он вырос до 54,2 пункта с 52,6 в июне на фоне позитивной динамики промышленных заказов и несмотря на новый рост числа заболевших коронавирусом в стране. Впрочем, несмотря на обнадеживающий американский индикатор, аналитики Capital Economics вчера отметили, что до полного восстановления обрабатывающего сектора в стране, судя по всему, еще далеко. Инвесторы продолжают пристально следить за позицией Конгресса США, которому предстоит рассмотреть вопрос о дополнительном бюджетном стимулировании экономического роста. По последним данным, администрация Соединенных Штатов сейчас изучает возможность принятия соответствующих мер, не дожидаясь согласия федеральных законодателей — используя имеющиеся у исполнительной власти полномочия, хотя информация о юридических механизмах для такого решения пока ограничена.

Впрочем, для участников нефтяного рынка по-прежнему актуален еще один фактор — рост спроса на углеводородное сырье со стороны Китая (который сейчас немного затормозился, в том числе из-за наводнений), в то время как спрос со стороны США стагнирует, а в Европе снова растет число заболевших коронавирусом, мешая постепенному оживлению экономической активности и, в частности, восстановлению авиаперевозок.

Сегодня не ожидается большого объема макростатистики. Некоторое внимание могут привлечь данные по промышленным заказам в США, а отчет Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов, который выйдет поздно вечером, вероятно, определит динамику цен на нефть завтра утром. Среда будет очень насыщенной: в ряде стран выйдут индексы PMI (сводные и для сферы услуг), в еврозоне — данные по розничным продажам, в США — еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) по запасам углеводородов. Завтра в центре внимания будут официальные данные Saudi Aramco по ценам на нефть на сентябрь. Если они будут повышены или снижены менее значительно, чем ожидалось, это будет означать, что Саудовская Аравия намерена держать экспорт под контролем, и это окажет сильную поддержку нефтяным котировкам.

Поскольку сегодня важных макроэкономических публикаций мало, настрой инвесторов, по-видимому, будут определять пессимистичные новости, касающиеся спроса на нефть. В частности, агентство Reuters сообщило, что крупные города от Манилы до Мельбурна ужесточают карантин, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом, а Норвегия ограничивает круизное движение после вспышки COVID-19 на одном из судов. Рынок также обеспокоен потенциальным ростом предложения на фоне увеличения нефтедобычи ОПЕК+.

Учитывая все вышесказанное, мы по-прежнему полагаем, что котировки Брент могут проверить на прочность уровень технической поддержки $42,8/барр., а при его прорыве возможно падение до $42,2/барр.



