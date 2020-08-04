Фондовые индексы США начали последний летний месяц в зеленом секторе и завершили торги 3 августа в плюсе. Позитивную динамику обеспечили публикации статистики, зафиксировавшей повышение производственной активности в Штатах и других странах, а также сильные квартальные отчеты крупных компаний. S&P500 по итогам дня вырос на 0,72%, достигнув 3294 пунктов, максимального уровня с февраля. Ралли возглавили бумаги компаний IT-сектора. Котировки Microsoft поднялись на 5,62% после подтверждения сообщений о том, что она ведет переговоры о покупке операций приложения TikTok в США. Тем временем инвесторы по-прежнему ожидают разрешения эпопеи с подготовкой американскими законодателями нового стимулирующего плана.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику. В фокусе остаются вторая волна пандемии, обсуждение нового пакета стимулирующих экономику мер и отношения США и КНР. В США количество регистрируемых за день случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться. Эпидемия замедлилась в Калифорнии и Флориде, но продолжает распространяться в других штатах, в том числе в Мичигане и Иллинойсе.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры о новом пакете стимулирующих мер. Продолжение выплаты повышенных пособий по безработице вызывает самые острые дискуссии. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы могут не прийти к соглашению до следующей недели, что нервирует инвесторов, так как с 10 августа начинаются парламентские каникулы, которые продлятся около месяца.

Инвесторы также следят за развитием американо-китайских отношений. Президент Трамп заявил, что он не против приобретения TikTok компанией Microsoft, но требует, чтобы сделка была закрыта до 15 сентября и чтобы Минфин США получил за нее деньги. Государственные СМИ Китая подвергли критике давление Вашингтона на TikTok, заявив, что Пекин не допустит «кражи» компании.

Азиатские фондовые индексы торгуются на положительной территории. Японский Nikkei прибавляет 1,7%, гонконгский Hang Seng растет на 2%, шанхайский CSI300 в плюсе на 0,1%. Биржи Европы торгуются в нуле.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис находится ниже 0,55%. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется ниже $44. Золото консолидируется у $1970. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии останется ниже 3300 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня Walt Disney представит результаты за апрель-июнь. Коронавирус и связанные с ним ограничительные меры особенно сильно ударили по развлекательным паркам Disney, рекламным доходам спортивного канала ESPN и сегменту кинопроизводства. Ожидается, что выручка компании упала на 39% к уровню прошлого года $12,4 млрд. Чистый убыток может составить $1,25 млрд (non-GAAP), или $0,61 на акцию.

Отчет за второй квартал представит и один из крупнейших фондов в сфере private equity KKR & Co. Inc. (KKR). Мы прогнозируем значительное улучшение показателей компании.

После закрытия торгов отчитается один из лидеров индустрии страхования ответственности The Allstate Corporation (ALL). 8 июля компания приобрела National General Holdings Corp (NGHC) за $4 млрд. Благодаря данной сделке доля Allstate на рынке страхования ответственности увеличится на 1%. Сделка закроется к началу 2021 года.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает проходить проверку на прочность. Индексу удалось обновить максимум с февраля, однако показатели моментума дают противоречивую картину. Индикатор RSI остается выше нейтральной отметки 50, но не обновил максимум вместе с рынком. В то же время MACD вернулся на положительную территорию. В случае завершения бэктеста и успешного разворота вверх очередной целью может стать закрытие гэпа от 3328 пунктов. При развитии нисходящей коррекции следующей поддержкой для S&P500 способен стать уровень 3140 пунктов, а далее — 200-дневная средняя в районе 3040 пунктов.