Все позиции long
Я вспоминаю, каким бывает затяжной, иногда вялотекущий рост на рынке акций. Он всегда заставляет задумываться профессионалов о рисках.
Они думают и, как правило, эти риски находят. Кто-то видит техническую перекупленность, кто-то считает, что фундаментально ситуация начнет ухудшаться уже скоро, есть признаки пузыря и т.д.
Периодически рынок дарит медведям надежду, вдруг начинает резко падать фьючерс. Однако через некоторое время рынок восстанавливается, котировки идут вверх, все страхи проходят, шортистов снова выносят и так повторяется из недели в неделю.
За свою уже почти 30 летнюю финансовую практику я такие истории наблюдал три раза. Сейчас работает истина, как в старой римской поговорке «Дорогу осилит идущий» так и сейчас на финансовом рынке – тренд осилит лонгующий, сидящий в длинных позициях. Главный вопрос – долго ли сидеть? Думаю, до выборов в США можно расслабиться.
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