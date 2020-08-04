Я вспоминаю, каким бывает затяжной, иногда вялотекущий рост на рынке акций. Он всегда заставляет задумываться профессионалов о рисках.

Они думают и, как правило, эти риски находят. Кто-то видит техническую перекупленность, кто-то считает, что фундаментально ситуация начнет ухудшаться уже скоро, есть признаки пузыря и т.д.

Периодически рынок дарит медведям надежду, вдруг начинает резко падать фьючерс. Однако через некоторое время рынок восстанавливается, котировки идут вверх, все страхи проходят, шортистов снова выносят и так повторяется из недели в неделю.

За свою уже почти 30 летнюю финансовую практику я такие истории наблюдал три раза. Сейчас работает истина, как в старой римской поговорке «Дорогу осилит идущий» так и сейчас на финансовом рынке – тренд осилит лонгующий, сидящий в длинных позициях. Главный вопрос – долго ли сидеть? Думаю, до выборов в США можно расслабиться.



